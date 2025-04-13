新华社基辅4月12日电 乌克兰空军12日在社交媒体发文说，乌空军一名飞行员当天在驾驶美制F-16型战斗机执行作战任务时死亡。俄罗斯方面消息说，俄军击落一架乌军F-16战机。

乌克兰空军在一份声明中说，这起“悲剧”发生在一次“不同部门间”行动中。死亡飞行员是帕夫洛·伊万诺夫，26岁。关于伊万诺夫死亡的具体情况正在核实中。

2023年2月14日，在印度班加罗尔耶拉汉卡空军基地，美国空军F-16战机参加印度航空展表演。新华社发

乌总统泽连斯基当天在社交媒体发文，向死亡飞行员家属表示慰问并要求有关部门查明情况。

一些乌克兰媒体报道，这架F-16战机是被俄军击落。俄罗斯社交媒体上流传的消息显示，一架乌军F-16战机12日在乌克兰苏梅州一带被俄军防空部队击落。

乌克兰一直期待依靠F-16战机扭转对俄罗斯的空中劣势，去年7月底从西方国家接收首批该型战机。去年8月29日，乌克兰军方证实，一架F-16战机在升空应对俄方大规模空袭时坠毁，飞行员阵亡。一名乌克兰议员说，这架战机系遭乌军防空部队发射的一枚美制“爱国者”导弹误击坠毁。（记者：李东旭、胡若愚）

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