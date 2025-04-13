打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

福特汽车的账本：“关税保护”的代价

2025年04月13日10:03 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京4月12日电　题：福特汽车的账本：“关税保护”的代价

　　新华社记者

　　“到目前为止，我们能预见的是巨额成本和大量混乱场景。”针对美国新一届政府的关税政策，美国福特汽车首席执行官吉姆·法利近日在一个投资者会议上担忧地说，这些关税是“毁灭性”的，将把美国汽车业“砸出一个我们前所未见的巨坑”。

　　多年来，美国汽车供应链已深度嵌入美墨加三国。一辆汽车在北美完成组装前，其零部件可能在美墨加之间往返多次。美国滥施关税无异于在精密运转的机械齿轮间撒入铁屑，将打乱原本有序的北美汽车产业链，推高北美市场汽车价格。

　　更多美国人将买不起车

　　在墨西哥北部蒙特雷市阿利安塑料公司车间里，来自美国的熔融塑料被注入模具，制成车灯外壳等塑料部件。公司总经理费利佩·比利亚雷亚尔向新华社记者介绍，这些塑料部件生产完成后先运到美国进行组件安装，再返回墨西哥参与整车组装，最后整车出口到美国。“这一流程是北美汽车产业链密切协作的缩影。”

　　“原本企业只需承担材料和加工成本，而如果每个环节都被征收关税，累计税率可能让企业不堪重负。”比利亚雷亚尔眉头紧锁。

　　尽管美国政府声称加征关税可以“保护美国制造的汽车”，但纯粹的“美国国内造汽车”早已不复存在。现今各汽车制造商都利用全球资源生产汽车，即使是畅销美国40多年的福特F-150皮卡，也只有不到一半的零部件来自美国工厂。

　　福特公司在墨西哥库奥蒂特兰和埃莫西约各有一家组装厂，在奇瓦瓦州有一家发动机工厂，在加拿大奥克维尔也有一家组装厂。去年，美国共进口800万辆汽车。其中，墨西哥向美国出口约300万辆汽车，居各国之首；加拿大向美国出口110万辆汽车，位居第四。

　　美国安德森经济集团估算，关税将使最便宜的美国汽车价格上涨2500美元至5000美元，一些进口汽车价格可能上涨超过2万美元。

　　美国彼得森国际经济研究所高级研究员、前财政部官员加里·赫夫鲍尔对新华社记者表示，一辆汽车价格预计将上涨大约4000美元。许多公司则出现利润下滑或亏损。

　　“10年前美国有20%消费者买不起新车，目前这一数字已升至40%。”美国汽车研究中心高级副总裁文卡特什·普拉萨德说，加征关税后，会有更多美国人买不起车。

　　深陷“关税漩涡”

　　过去10年，美国汽车产量持续下降。美国商务部数据显示，去年美国仅生产成品车170万辆，而2014年这一数字超过400万辆。美国汽车产量下降是多种因素造成的，包括生产成本上升、国际市场竞争加剧及电动化转型不力等。美国政府想通过加征关税重振本土汽车制造业，只会适得其反。

　　即便如美国政府所愿，全球汽车制造商在关税威胁下将更多生产转移到美国本土，那么这些车企必然需要大量钢铝，而美国已于3月12日开始对进口钢铝征收25%关税。

　　研究公司吉米信贷分析师杰伊·库欣说，以一辆美国造汽车钢铁成本在6000到7000美元之间计算，25%的钢铝关税可能使汽车成本上升1500美元。

　　安德森经济集团预计，钢铝关税可能导致燃油车价格上涨250至800美元，电动汽车价格上涨多达2500美元。若汽车价格进一步上涨，美国市场汽车需求将下降，汽车产量也将下降，行业裁员不可避免。

　　加拿大汽车零部件制造商协会主席弗拉维奥·沃尔普认为，关税战会让北美汽车业濒临倒闭。

　　“零部件不按时到位，汽车就无法生产……加征的关税要么由汽车制造商、零部件制造商支付，要么最终由消费者支付。”沃尔普说，加拿大零部件供应商在美国18个州设有156家工厂，雇用5万名美国员工，“（美国）不要搬起石头砸自己的脚”。

　　车企艰难应对

　　围绕美国关税政策不确定性的担忧正在汽车业内发酵。在墨西哥新莱昂州汽车产业集群负责人曼努埃尔·蒙托亚的记事本上，“不确定性”一词被用红笔反复圈画。“这让我回想起新冠疫情初期，我们每周都要写应急预案。”他苦笑道。

　　在近期的汽车行业会议上，无论是小厂还是跨国巨头，都在制订“B计划”。通用汽车首席财务官保罗·雅各布森日前对投资者说，公司已做好应对短期关税的准备，但如果关税是长期的，公司将面临更大困难，比如是否搬迁工厂及搬到哪里。在面对政策不确定性时，做重大决策尤其困难。

　　每年年初，车企通常会启动次年新车型的设计和测试流程。然而，今年许多北美车企到现在仍不敢贸然行动，2026年新车型研发尚未启动。

　　标普全球交通出行公司分析认为，在关税不确定性影响下，车企的投资、发展和生产决策都会推迟。美国汽车市场可能进一步和全球其他市场割裂。如果旗下汽车在美国市场销量不大又面临高关税，一些汽车制造商为了提高资金使用效率，可能放弃美国市场。

　　蒙托亚无奈地说：“全球各地都在推进区域合作，而美国却坚持贸易保护主义和孤立主义，美国将为此付出代价。”

(责编：曹欣悦、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部