新华社首尔4月12日电 专访｜亲诚惠容周边外交理念是通向和平与繁荣的路径——访韩中城市友好协会会长权起植

新华社记者陆睿 黄昕欣

韩国韩中城市友好协会会长权起植日前接受新华社专访时表示，中国秉持的亲诚惠容周边外交理念根植于中华文明，是通向和平与繁荣的外交路径。

权起植表示，中国周边外交始终坚持睦邻友好、互惠互利、合作共赢的原则，谋求同周边国家相互促进、共同繁荣。“这同美国在全球挑起冲突与对立的霸权主义对外政策形成了鲜明对比。”他说。

“亲诚惠容外交理念以其一贯性和持续性赢得了周边国家信任，使中国的外交信誉不断累积，外交影响力也日益增强。”权起植说，“中国通过共建‘一带一路’来帮助周边发展中国家发展成长，这是真正意义上在践行亲诚惠容。”

权起植指出，中国周边外交强调实用性和有效性。根据各国的实际所需，中国提供援助与支持，这极大推动了相关国家发展。比如，共建“一带一路”倡议为各国提供了经济、基础设施、医疗和教育等多方面支持。

他说，共建“一带一路”倡议在为亚洲消除贫困、推动繁荣方面发挥着关键作用。连接中国与巴基斯坦的喀喇昆仑公路就是和平、繁荣与友谊的象征。

“而美国在亚洲多地挑起争端并掠夺资源。”他说。谈到特朗普政府发动的贸易战，权起植认为，美国只顾自身利益，把其他国家当成“牺牲品”，威胁全球自由贸易秩序，令人愤怒和担忧。

“中国一贯支持自由贸易秩序，践行多边主义，开放中国市场，这对亚洲国家极具鼓舞作用。”他说，中国提出的构建人类命运共同体理念以及建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”，得到亚洲各国的响应与支持。

“期待中国在国际舞台上发挥更大作用。”权起植说。

(责编：曹欣悦、崔越)