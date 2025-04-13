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“国际中文日”暨中国文化体验活动在罗马尼亚举行

2025年04月13日10:00 | 来源：新华网
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　　新华社布加勒斯特4月12日电（记者张改萍）2025年“国际中文日”暨中国文化体验活动11日在罗马尼亚中部城市锡比乌举行，吸引了当地卢奇安·布拉加大学和多所中学的100余名学生参与。

　　活动由卢奇安·布拉加大学孔子学院主办，中国驻罗马尼亚大使馆临时代办华亚芳、卢奇安·布拉加大学副校长安娜-拉卢卡·萨苏等出席活动。

　　华亚芳在致辞中说，随着中罗两国在文化和教育领域的交流合作不断深化，越来越多的学校开设中文课程，越来越多的罗马尼亚人爱上中文和中国文化。语言是了解一个国家最好的钥匙，是促进文明交流互鉴的重要桥梁。希望广大罗马尼亚朋友通过学习中文，更加深入理解源远流长的中华文明和当代中国的发展面貌，成为传播友谊的使者，助力中罗关系不断走深走实。

　　萨苏说，语言学习不仅是掌握一项技能，更是通向世界、沟通彼此、走向未来的重要途径。她鼓励在场师生积极参与“国际中文日”活动，深入了解中文的独特魅力和中华文化的深厚内涵。

　　活动现场还设有丰富的中国文化体验展台，涵盖毛笔书法、古筝演奏与教学、茶艺表演和品茗等传统文化项目。参与者还可以亲手制作中国风手串、绘制京剧脸谱、制作非遗香囊，或用橡皮泥创作中国传统美食模型等。

　　卢奇安·布拉加大学孔子学院由北京语言大学参与共建，自2007年正式成立以来，已培养约3.5万名学员。

(责编：曹欣悦、崔越)

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