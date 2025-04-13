新华社河内4月12日电 题：同志加兄弟 携手启新程——越南各界热切期待中共中央总书记、国家主席习近平对越进行国事访问

新华社记者邹学冕 胡佳丽 宋盈

应越南共产党中央委员会总书记苏林、越南社会主义共和国主席梁强邀请，中共中央总书记、国家主席习近平将于4月14日至15日对越南进行国事访问。

越南各界人士表示，习近平总书记在两国建交75周年之际访问越南意义重大，期待习近平总书记同越方领导人一道为双边关系发展举旗定向、擘画蓝图，引领两党两国在社会主义现代化建设新征程上继续同舟共济、携手前进，推动构建具有战略意义的中越命运共同体不断取得新成果。

“永远记得中国是友好邻邦”

中越两国山水相连，传统友谊源远流长。“越中情谊深、同志加兄弟”是两党两国关系最生动写照。近年来，两党两国领导人充分发挥高层交往政治引领作用，保持密切战略沟通，不断推动中越关系更上层楼。习近平总书记2023年成功访问越南，双方宣布携手构建具有战略意义的中越命运共同体，两党两国关系迈入新阶段。

“2023年，习近平总书记在访问越南期间提出‘六个更’总体目标，为越中命运共同体立梁架柱。”谈及那次访问，越南越中友好协会副主席阮荣光记忆犹新。

对于习近平总书记即将再次访越，阮荣光充满期待。“我期待两党两国以习近平总书记访问为契机，探讨未来合作新路径，推动具有战略意义的越中命运共同体建设迈上新台阶。”

这是2025年3月24日拍摄的越南河内的巴亭广场。 新华社记者朱炜摄

在越南社会科学院东南亚研究杂志前主编陈庆看来，在当前全球政治、经济不确定性增强的背景下，习近平总书记的访问意义重大。他期待此访加强越中两党两国传统友谊，推动双方进一步深化务实合作，推出更多有助于双方共同发展的倡议和合作机制。

越南社会科学院东南亚与亚太研究院越中关系研究中心主任杨文辉说，期待习近平总书记的访问促进越中关系在“六个更”总体目标指引下不断发展，推进越中命运共同体建设，为亚洲乃至全球的和平与稳定注入更多正能量。

年近八旬的越共前中央政治局委员阮善仁年轻时曾在中国读书。听说习近平总书记即将到访，他动情地说：“热切期待习近平总书记来访。无论何时何地，我都永远记得中国是友好邻邦。”

“经贸合作带来的实惠显而易见”

“崇左如何扩大高水平开放开发，构建面向东盟的跨境产业链供应链？”在今年全国两会期间，一名越南通讯社记者向广西代表团这样提问。

位于崇左凭祥市的友谊关口岸已成为中国通往越南最便捷的陆路大通道之一，两国商品在这里实现“双向奔赴”：一辆辆满载水果的货车从越南驶入中国－东盟（崇左）水果交易中心，随后发往中国各地；装满机电产品零部件的货车在中国一侧排成长队驶向越南。

这是2025年3月1日拍摄的广西凭祥友谊关口岸（无人机照片）。 新华社记者周华摄

近年来，中越加强经贸合作，中国连续20多年保持越南最大贸易伙伴地位，越南则是中国在东盟的第一大贸易伙伴。2024年，中越双边贸易额突破2600亿美元。

“越中经贸合作带来的实惠显而易见。”越南社会科学院中国研究所副所长阮氏芳花说，她深切感受到越南民众从两国经贸往来中获益，期待习近平总书记的访问进一步推动两国经贸合作长远发展。

由中国中铁六局集团有限公司承建的河内吉灵－河东线轻轨2021年投入运营后，行驶全程仅需23分钟，比开汽车快将近1小时，极大便利了民众出行。中铁六局集团越南有限公司的越南籍商务经理邓文姜说，期待习近平总书记此访推动越中两国不断深化在民生工程方面的合作，使更多河内吉灵－河东线轻轨这样的项目在越南落地，提升城市发展水平，为越南民众带来更多福祉。

越南《先锋报》主编裴明龙认为，习近平总书记的访问彰显越中双方致力于和平发展、维护地区稳定的决心。他说，期待两国能进一步加强在贸易投资、基础设施建设、互联互通、绿色发展、数字经济等领域的务实合作。“我相信更加紧密的越中关系将成为东南亚地区的稳定力量。”

“为两国世代友好注入新活力”

“国与国的关系建立在人与人、心与心的联系上。文化交流是一种柔软持久的粘合剂，在赓续越中传统友谊方面发挥着重要作用。”越南著名歌手杜氏清花说。

杜氏清花曾在中国电视综艺节目《星光大道》中获得月度冠军。2017年，习近平总书记在越南媒体发表的署名文章中提到了她。如今，杜氏清花积极与中国艺术家开展合作，成为中越民心相亲的推动者之一。“我期待习近平总书记的访问能进一步深化两国文化交流合作，增进民心相通，为两国世代友好注入新活力。”

2024年9月16日，在越南胡志明市，艺术家在中越跨国中秋晚会上表演。新华社发（云南省人民政府新闻办公室供图）

中越地缘相近、人缘相亲、文缘相通，两国人文交流精彩纷呈。中越足球友谊赛已举办30届，成为两国加强文化交流、促进友好往来的重要载体；去年10月，中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区正式运营，成为中国首个跨境旅游合作区，中越游客共赏亚洲第一大跨国瀑布的壮丽景色；今年是中越建交75周年暨“中越人文交流年”，街舞、跨境骑行、象棋比赛……多姿多彩的中越民间友好交流活动让双方民众越走越近。

越南国家旅游局数据显示，2025年第一季度，越南接待国际游客约600万人次，创下历史新高，中国位居客源市场第一。中国也是最吸引越南人的出境游目的地之一。在河内经营旅游公司的林氏顺已深耕中国旅游市场15年。她说，希望习近平总书记的访问进一步推动旅游等人文交流，不断增进两国人民友谊。

越南大学讲师阮氏明商曾翻译《繁花》等多部中国文学作品，最近正在翻译中国作家路遥的长篇小说《平凡的世界》。她期待习近平总书记此访能带动更多越中培训交流项目和文化合作项目，从而“使更多越南文艺成果呈现给中国民众”。

“共饮一江水，早相见、晚相望，清晨共听雄鸡高唱……”如《越南－中国》这首中越友谊经典歌曲所唱，越南民众正热切期待习近平总书记的来访，期待中越“同志加兄弟”的情谊开启崭新篇章。

(责编：曹欣悦、崔越)