新华社北京4月12日电 题：美关税讹诈不得人心 中方坚定捍卫自身权益

新华社记者谢希瑶、王雨萧

连日来，美国政府肆意滥用关税手段，对包括中国在内的全球贸易伙伴征收额外所谓“对等关税”，遭到美国国内及国际社会强烈不满，引发金融市场大幅动荡，后暂缓对部分贸易伙伴征收高额“对等关税”，但仍对这些国家和地区保持10%的“基准关税”和对中国125%的高关税。针对美“对等关税”一再升级，中方先后出台一系列反制措施，坚定捍卫自身权益，有力回击经济霸凌，坚决维护多边主义。

如何看待美方行径与中方举措？记者采访了业内人士。

中方反制有理、有利、有节

——美东时间4月2日，美方宣布对所有贸易伙伴征收“对等关税”， 其中对华加征关税税率高达34%。

北京时间4月4日，中方宣布对原产于美国的所有进口商品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税。同时，中方还在世贸组织争端解决机制起诉，并出台对中重稀土相关物项实施出口管制等多项举措。

——美东时间4月8日，美方在原所谓“对等关税”措施基础上，宣布对中国有关产品再加征50%关税，即对中国产品加征的关税税率上升至84%。

北京时间4月9日，中方宣布对原产于美国的进口商品加征关税税率从34%增加到84%；同时还将6家美国企业列入不可靠实体清单，将12家美国实体列入出口管制管控名单；对赴美中国游客发布风险提示，发布留学预警等。

——美东时间4月9日，美方继续对中国产品加税至125%，并对其他各国超过10%部分的“对等关税”暂缓90天。

北京时间4月11日，中方宣布对原产于美国的进口商品加征关税税率提高至125%。同时，在世贸组织追加起诉美进一步提高对华关税措施。

中国政法大学国际法学院教授史晓丽表示，针对美国所谓“对等关税”，中方根据我国法律规定实施的三次对等反制有理、有利、有节，充分体现了维护国家安全和利益的坚定决心，以及维护以规则为基础的多边贸易体制的大国担当和责任。

在4月11日，国务院关税税则委员会在公告中明确指出，“鉴于在目前关税水平下，美国输华商品已无市场接受可能性，如果美方后续对中国输美商品继续加征关税，中方将不予理会”。

同一天，商务部新闻发言人表示，美方对华轮番加征畸高关税已经沦为数字游戏，在经济上已无实际意义，只会更加暴露出美方将关税工具化、武器化，搞霸凌胁迫的伎俩，并沦为笑话。如果美方继续关税数字游戏，中方将不予理会。但是，倘若美方执意继续实质性侵害中方权益，中方将坚决反制，奉陪到底。

“这次声明体现了中方一直以来的谨慎、克制、冷静和大国智慧，更进一步表明中方不会再给特朗普政府政治作秀和以数字游戏欺骗民众的机会。”在史晓丽看来，尽管国务院关税税则委员会已表示如美方对华继续加征关税将不会跟进实施关税反制，但这并不等于中国对美放弃其他反制措施。如果美方执意继续实质性侵害中方权益，中国反制工具箱中有诸多措施可以依法依规实施。

“这是在向美国、向全世界表明，我们绝不接受极限施压或者讹诈霸凌的做法，同时我们也有足够的勇气、手段进行反击和反制。”对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院院长屠新泉说。

一些境外媒体认为，“中国有理有据反击美关税霸凌”。彭博社称，“任何认为世界第二大经济体会简单地接受打击或急于安抚白宫的期望，都是痴心妄想”。

美国发动“关税战”损人更害己

美股下跌、民众抗议、超市抢购……美国政府声称加征关税是为了缩减贸易逆差、振兴制造业、增加就业岗位，但现实却给了这种说法沉重一击。

权威人士指出，美国政府相关举措严重影响其公信力，系列关税政策将加剧美经济滞胀风险，严重冲击全球产业链供应链稳定，市场对美国经济衰退的担忧显著增强，其宏观经济治理将面临失效失序。美国发动“关税战”损人更害己，最终将搬起石头砸自己的脚。

近日，不少企业不再默默承受因关税增加的成本，而将其明确标注在消费收据上，从而引发美国网友开启了“网络对账”模式，抱怨这笔钱花得“冤枉”。

“最终这些成本都会转嫁到消费者身上。”美国全国零售商联合会副总裁乔纳森·戈尔德直言，许多依赖进口原材料的小企业，面临成本剧增、生存艰难的困境。

耶鲁大学预算实验室预测显示，“对等关税”实施后，在其他国家采取反制措施的情况下，美国个人消费支出（PCE）价格涨幅将扩大至2.1%，美国低、中、高收入家庭平均将损失1300美元、2100美元、5400美元，成为关税的最终“买单”者。

全球化背景下，许多美国企业依赖于全球供应链，这既是美国经济结构性问题的必然结果，也是由各国比较优势和国际分工格局决定的。作为经济全球化的最大受益者之一，美国却声称自己吃了亏，不惜破坏长期建立起来的全球供应链体系，这终将反噬其产业效率和全球竞争力。

权威人士分析称，加征关税难以平衡美国贸易逆差。美国进口商品以计算机电子产品、交通设备、化工、机器设备、日用品等工业制成品为主，而出口商品以高技术产品、工业中间品和资源型商品为主。普遍加征关税情境下，全球产业链供应链调整放缓、割裂加深，美工业制成品进口对外依存度短期内难以下降，而其出口的资源型商品可替代性较强。

上海对外经贸大学国际组织学院院长应品广举例分析说，加征关税短期内或许能让美国钢铝企业获得一定的喘息空间，但从长期来看，这种保护主义行为将削弱企业的创新动力和国际竞争力。此外，美国每年消耗大量的钢铁和铝用于汽车制造、航空航天、石油生产、建筑以及基础设施建设等领域，关税的增加无疑将大幅提高这些行业的生产成本，压缩企业的利润空间，进而可能导致企业减少投资、裁员甚至倒闭。

中国将坚定不移办好自己的事

4月9日，中国政府发布近3万字《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书，澄清中美经贸关系事实，阐明中方对相关问题的政策立场，重申贸易战没有赢家，保护主义没有出路。中美各自取得成功，对彼此都是机遇而非威胁。

面对美方的多变易变、极限施压，中国没有关上谈判大门，但也不会心存侥幸，而是做好了应对冲击的各种准备。正如商务部新闻发言人所言，中方的立场是明确一贯的，谈，大门敞开，但对话必须在相互尊重的基础上以平等方式进行。打，中方也将奉陪到底，施压、威胁和讹诈不是同中方打交道的正确方式。

“中美经贸关系的本质是互利共赢，对抗冲突不应是我们的选择。”中国社会科学院大学法学院教授廖凡指出，作为世界上最大的两个经济体，两国经济总量超过世界三分之一，中美两国经贸合作具有深厚基础、巨大潜力和广阔空间，这是不以任何偏见和执念为转移的客观事实。

多位专家表示，2017年美国挑起对华贸易战以来，中国始终坚持集中精力办好自己的事，斗争经验更丰富，发展底气更足了。任何外部冲击都改变不了中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜力大的基本面，也改变不了中国坚定不移推进高质量发展和高水平开放的稳定趋势。

史晓丽说，面对美滥施关税的乱拳，我国一系列反制措施体现出心中有数、手上有招、分寸得当，以实实在在的政策措施稳住市场信心。面对美方蓄意挑起的全球贸易战，要“一行一案”“一企一策”精准帮扶受冲击较大的行业和企业。要变压力为动力，进一步加快构建新发展格局、推动高质量发展、促进经济结构调整，以自身的稳定发展，为全球经济发展注入更多稳定力量。

(责编：曹欣悦、崔越)