新华社吉隆坡4月12日电 题：中国东盟增进文明互鉴 树立全球南方合作典范

新华社记者林昊 查文晔

从古代海上丝绸之路的帆影，到如今《哪吒2》在东南亚的热映，在11日于马来西亚吉隆坡举行的中国-东盟媒体智库高端论坛上，来自中国与东盟国家的与会代表共同回顾中国与东盟文明交流的发展脉络，呼吁以文明互鉴深化合作、增进理解，树立全球南方合作典范。

中国与东盟文明交流互鉴有着深厚的历史基础。中国与东盟国家地缘相近、人缘相亲、文缘相通，双方交往历史本身就是一部凝聚东方智慧与亚洲价值的文明史诗。古代往来于中国和东南亚的船队，早已把文明的脉络紧紧连结在一起，既留下了郑和下西洋的传奇，也记录了世界交往史上相融相通、命运与共的佳话。双方深入而频繁的交流，拉紧中国和东盟国家间的情感纽带，培育了深厚的互信土壤。

中国与东盟文明交流互鉴是双方关系的重要支柱。与会者在论坛发布的“吉隆坡共识”中一致认为，文明因交流而多彩，因互鉴而发展，人文交流和文明对话已成为加强中国-东盟关系的重要支柱。丰富多彩的人文交流汇聚成东方文明和亚洲智慧的新时代力量，中国-东盟文化论坛、妇女论坛、媒体合作论坛、视听周等活动精彩纷呈，“互免签证”“澜湄签证”等举措推动“朋友越走越近，邻居越走越亲”。

中国与东盟文明交流互鉴与双方构建开放包容的区域合作格局相得益彰。中国和东盟民族文化宗教多姿多彩，多元包容是双方的共同基因。双方从东亚文明中汲取智慧，以开放理念引领地区经济一体化，以平等协商推进东盟主导的地区合作，以包容心态构建开放而非排他的朋友圈，落实了共商共建共享原则。新华社国家高端智库在本次论坛发布的《RCEP与海上丝绸之路愿景：中国-东盟合作新空间》智库报告生动展现了在《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）有力推动下，在高质量共建海上丝绸之路进程中，中国与东盟国家合作取得的丰硕成果。马来西亚亚太“一带一路”共策会董事兼资深研究员邦恩·纳加拉说，全球南方拥有深厚的历史文化积淀，中国和东盟国家作为发展中国家和全球南方成员，尤其应该注重文明交流互鉴，为发展赋能。

中国与东盟共同推进文明交流互鉴，不仅契合双方发展需要，也具备在全球层面引领“南南合作”的巨大潜能。马来西亚国家新闻社主席黄振威认为，当前形势下，东盟与中国比以往任何时候都更需要加强文明交流，为全球南方国家树立典范。这不仅有助于彰显双方在文化、历史等领域的重要贡献，更能促进相互理解与合作。

作为全球南方的重要力量，中国和东盟的关系近年来超越双边范畴，生发出深远的亚洲意义和全球影响。双方在推动区域合作、促进共同繁荣、维护地区稳定、提升全球南方地位等方面扮演着关键角色。长期以来，中国同东盟坚持真诚相待、守望相助、互利互惠、协调包容，走出一条长期睦邻友好、共同发展繁荣的合作之路。有理由相信，双方定能以文明交流互鉴为桥梁，夯实民心相通根基，建设好和平、安宁、繁荣、美丽、友好的共同家园，在全球南方合作中发挥引领作用。

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