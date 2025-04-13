新华社北京4月12日电 题：直面风雨 坚韧前行——我国外贸企业积极应对美国加征关税观察

新华社记者

在浙江义乌，一家宠物用品店正增加南美地区的供货量；在珠三角，一场电子信息展上，不少中国企业与境外企业展开洽谈；在中东欧，40余家宁波企业组团稳订单、拓市场……

近期，美国滥施关税扰乱全球贸易秩序。记者在多地采访看到，直面美国加征关税可能带来的冲击，外贸企业有担忧更有行动，有压力更有动力，以创新产品、抢抓订单、开拓市场的积极行动，直面风雨坚韧前行。

10日下午，湖北益泰药业股份有限公司副总经理汪勇一直在与海外客户开视频会。该公司产品年总产量的75%以上出口全球各地，其中消化系统类原料药主要出口美国。

“我们正在协调美国合作商，商谈关税成本承担方式，努力抵消关税政策带来的影响。”汪勇介绍，公司还将进一步拓展全球经销商网络，在印度、巴西等地开辟新市场。

针对关税政策带来的成本压力，不少企业正想方设法应对挑战化解风险。

“美国加征关税势必会对行业整体成本结构产生影响，但我们已采取多方面措施应对，努力抵御冲击。”位于浙江的阳光照明公司有关负责人说。

这家创立已有五十年的企业，正逐步对出口美国的产品进行价格优化，合理传导部分成本压力，并持续加强高附加值产品研发，提升竞争力和抗风险能力。

“美国客户的需求一直都在，他们也都强烈反对向中国加征关税。”主要从事箱包制造的新秀集团运营总监徐洪水表示，公司正通过跨境电商平台加大对美零售，此外2020年以来就开始在东南亚布局工厂，同时还在尝试转口贸易，多种渠道降低关税影响。

坚持多元化市场战略，是一些外贸企业的主动选择。

4月11日，深圳会展中心内，第十三届中国电子信息博览会正在举行。展台前，不同肤色的海外参展观众积极问询、洽谈，将合作意向转化为实实在在的订单。

“出海是值得长期坚持的过程，越是环境复杂的时候，我们更应该坚持出海。”国产存储企业江波龙公司投资及公共事务总监姚佳帅介绍，公司选择以收购方式出海，打造海外供应链基地，将市场拓展至拉美以及北美、欧洲等更广阔市场。

凭借中国的供应链优势和全球化的渠道布局，去年公司旗下品牌雷克沙全球销售收入再创新高，巴西子公司业绩也增长显著。

浙江铂动工贸有限公司工厂内，一个个铝合金轮毂快速下线，随后将出口至60多个国家和地区。“不能过分依赖美国市场，多元化布局非常重要。”公司总经理颜胜元介绍，公司今年很早就开始规划，探索如何开拓中东、东南亚等市场。

面对外需短期下滑的困境，不少外贸企业也积极适应国内市场需求。

记者采访多家食品、饮料、家电等行业企业了解到，一些外贸企业在深耕海外市场的同时，着手完善国内重点区域经销商布局，加速拓展国内渠道。

“庞大的内需市场为众多外贸企业提供了发展空间，国家一系列稳外贸举措以及支持‘出口转内销’政策，也助力外贸企业将关税压力转化为深耕国内市场的动力。”南开大学金融发展研究院院长田利辉说。

全球化贸易环境波动的背景下，技术创新和产品竞争力是抵御风险的重要手段。

南京天加环境科技有限公司是一家专门做“空气生意”的企业，其空气净化设备销往多个国家和地区。公司持续加大研发投入，旗下磁悬浮品牌以创新赢得市场，全球占有率达30%。

一路走来，公司董事长蒋立深刻体会到自主创新的重要性。他表示，要坚定不移做好自己的事，通过做强自身应对挑战，把握机遇。企业将继续锻造核心竞争力，抵御市场冲击。

再过几天，第137届广交会将在广州举行，此次设立出口展展位近7.3万个、参展企业首次突破3万家，比上届增加近900家。

杭州宇树科技有限公司将展出借助AI技术的新款人形机器人，广东TCL集团将展出雷鸟智能AR眼镜及数字电视等创新产品，福建德艺文创公司将展出具有国际风尚的家居陶瓷、铁艺、藤编等创新工艺产品……目前，许多企业正积极备展，以新产品新技术新业务全力开拓新商机。

“客人想要的，我们定制给他，客人没想到的，我们替他想到，先于他做到。”广东省潮州市庆发陶瓷有限公司将普通的陶瓷杯设计出不同厚度、形状、夹层等多种款式，满足各国消费者的多元需要。

公司副总经理蔡安阳告诉记者，当前全球贸易竞争激烈，这就要求企业不仅要在品质上提升，更要注重理念升级，给各个国家和地区的消费者带来全方位的定制化服务设计。

宁波如意股份有限公司常务副总经理叶国云介绍，今年企业在广交会布置了14个特装展位，将带着电动搬运车、电动堆高车、前移式叉车等系列产品集体亮相。“打开世界地图做生意，我们非常有信心。”

中国外贸企业，从来都是在风雨洗礼中成长。

福建一家纺织面料成品制造商的负责人告诉记者，目前部分出口美国的订单交货放缓。但这些年来，面对美滥施关税的乱拳，行业已有着较为丰富的应对经验。

“在应对风雨挑战中，企业的运行效率更高了，产品质量更优了。实践证明，外部的冲击也是转型的契机。”该负责人说，纺织服装是中国产业链最完整、国际竞争力最强的产业之一，相信行业企业在有关部门支持下携起手来、积极应对，一定能渡过难关，迎来更广阔的发展空间。

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