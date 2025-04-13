新华社曼谷4月12日电 通讯｜中泰航天合作助力泰国航天事业发展

新华社记者高博

从泰国首都曼谷向东南驱车两个小时，便来到了位于春武里府是拉差县的太空创新园。走进太空创新园，随处可见与航天相关的元素，泰国地理信息学与太空技术发展局的空间技术实验室和泰国卫星制造中心等研发机构均位于该园区。

这是4月8日在泰国是拉差县拍摄的泰国地理信息学与太空技术发展局地面站。新华社发（拉亨摄）

泰国地理信息与太空技术发展局卫星制造事业部首席工程师阿蒂帕·瓦塔努塔猜站在泰国地球探测卫星“THEOS-2”的展区，指着一台振动试验设备告诉记者，这台设备来自中国，通过振动试验可以评估卫星的性能和可靠性，为卫星的成功发射和稳定运行提供保障。

“感谢中国对泰国太空技术领域的帮助与支持，与中国的合作推动了泰国航天事业的快速发展。”阿蒂帕说。

4月8日，在位于泰国是拉差县的泰国地理信息学与太空技术发展局，卫星制造事业部首席工程师阿蒂帕·瓦塔努塔猜接受采访。新华社发（拉亨摄）

泰国地理信息与空间技术发展局是隶属于泰国高等教育、科研和创新部的国家公共机构，该机构成立的目的是推动泰国航天与地理信息技术的发展，以及卫星开发、提供卫星遥感图像服务等。

这是4月8日在位于泰国是拉差县的泰国地理信息学与太空技术发展局拍摄的展出的部分航天模型。新华社发（拉亨摄）

泰国地理信息学与太空技术发展局执行副局长菲·楚西表示，中国是泰国在航天技术与地理信息领域发展的重要伙伴，目前该局与中国航天和地理信息相关的合作单位超过了10家，涵盖了从应用研究到上游产业乃至太空探索等多个领域。

4月8日，在泰国曼谷，泰国地理信息学与太空技术发展局执行副局长菲·楚西接受采访。新华社发（拉亨摄）

去年4月，中国国家航天局与泰国高等教育、科研和创新部在北京共同签署了关于探索与和平利用外层空间合作的谅解备忘录和国际月球科研站合作的谅解备忘录；去年7月，中国的嫦娥五号月壤样品首次在泰国展出，吸引了大量泰国民众前来参观。此外，嫦娥七号任务已遴选搭载泰国研制的“全球空间天气监测”装置，用于从月球视角观测宇宙辐射和空间天气，这将是泰国科学仪器首次从绕地轨道进入深空。

“太空探索是泰国非常重视的一项任务，与中国合作参与嫦娥任务为泰国提供了接触高精尖重大工程的机会，推动泰国空间技术的发展，同时助力泰国航天技术人才的培养。”菲说。

近年来，中泰两国在空间科技方面的合作不断深化。去年10月，中国在东风着陆场成功回收首颗可重复使用返回式技术试验卫星——实践十九号卫星。该卫星搭载了泰国、巴基斯坦等国家的种质资源和多个科学试验载荷。

这是4月8日在泰国是拉差县拍摄的泰国地理信息学与太空技术发展局展厅。新华社发（拉亨摄）

菲说，中国的实践十九号卫星为泰国提供了搭载机会，选送了泰国优质水稻品种进入太空，目标是培育出具备耐恶劣环境能力的水稻，有助于国家粮食安全及未来太空经济的发展。

人才培养合作也是中泰航天技术领域合作的亮点。泰国地理信息与空间技术发展局与中国武汉大学合作开设了地理信息科学硕士课程，泰国还是总部设在北京的亚太空间合作组织的成员国之一，该组织在太空技术领域开展了多项信息和知识交流活动，包括卫星开发和人力资源发展等。

阿蒂帕说，这些合作项目最受益的是怀揣航天梦想的年青一代，通过合作交流或者去中国深造，泰国这些年轻人学习到了航天领域的前沿技术，进一步点燃了他们的“太空梦”。

“中国是世界领先的航天强国之一，也是全球太空经济与产业的重要推动者。与中国在航天领域的深化合作将为泰国带来诸多重要机遇与益处。”菲说，通过与中国在航天领域的持续合作，希望泰国的空间技术能进一步接轨世界领先水平，同时在未来太空经济中占据一席之地。

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