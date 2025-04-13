新华社北京4月12日电 美国共和党人、前副总统迈克·彭斯日前表示，特朗普政府广泛加征关税“失策”，将给美国工薪家庭和企业带来沉重负担。他还说，特朗普激进的关税措施恐成共和党中期选举隐患。美媒报道指出，此次关税争议再度凸显共和党内部在经贸政策上的深层裂痕。

彭斯在2017年至2021年特朗普首个总统任期内担任副总统。

彭斯日前接受美国《国会山报》专访时说：“我深信选民支持特朗普总统重返白宫，是希望延续特朗普-彭斯政府的政策。”被问及关税政策是否危及共和党中期选情时，他回答：“选民期待的绝非美国历史上和平时期最大规模加税……这将给工薪家庭和大中小企业带来沉重负担。”

特朗普本月2日在白宫签署关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴加征10%的“最低基准关税”，并对某些贸易伙伴征收更高关税。彭斯批评这一决定，说“美国新关税规模约十倍于特朗普首个任期的关税水平，将导致美国家庭年支出增加超过3500美元”。

2020年5月30日，在肯尼迪航天中心，时任美国总统特朗普（右）和美国副总统彭斯（中）等观看载人版“龙”飞船搭乘“猎鹰9”火箭升空。新华社发（美国国家航空航天局供图）

9日，特朗普突然宣布暂停关税政策。彭斯在社交媒体上发文说，对这一决定感到高兴，他认为美国和伙伴开展贸易对美国人民有益。

特朗普2020年竞选总统连任失败后，宣称选举存在“大规模舞弊”。《新闻周刊》等美国媒体文章评论说，彭斯因拒绝配合特朗普推翻2020年总统选举结果而遭政治孤立。

评论说，共和党内多数人力挺特朗普“短期阵痛换取长远利益”的关税政策，彭斯是极少数公开质疑该政策的建制派人物，近期在外交与经贸领域屡屡与特朗普唱反调。当前的关税风波“暴露出共和党内部深刻裂痕”，彭斯上述言论标志着他和特朗普这对昔日搭档关系的破裂。（记者：程大雨）

(责编：曹欣悦、崔越)