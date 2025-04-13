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突尼斯举行“国际中文日”活动

2025年04月13日09:37 | 来源：新华网
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　　新华社突尼斯4月11日电（记者王一盛）2025年突尼斯“国际中文日”暨第七届“中国文化日”庆祝活动11日在突尼斯市举行。当地中文专业师生代表和中国文化爱好者欢聚一堂，参与中文歌曲演唱、舞蹈、武术、书法表演以及文化讲座和中文知识竞赛等活动。

　　活动由突尼斯高等语言学院和迦太基大学孔子学院联合主办。突尼斯高等语言学院院长兼迦太基大学孔子学院外方院长希沙姆·马苏迪告诉记者，目前约有300名突尼斯学生在突高等语言学院学习中文。中文为突尼斯人进入其他文化、知识和专业领域提供了助力，在突尼斯开展中文教学为巩固和加强突尼斯与中国之间的兄弟情谊和合作关系作出了重要贡献。

　　迦太基大学孔子学院中方院长茹昕表示，越来越多突尼斯青年通过学习中文打开了了解中国与世界的大门。有的同学获得去中国留学的机会，有的同学在中资企业找到理想工作，更多人因学习中文爱上中国文化，成为两国文化交流的使者。

　　马苏迪介绍，突尼斯高等语言学院致力于推广中文教育，从今年开始，突尼斯高等教育部正式设立汉语、阿中翻译和中阿翻译硕士学位。下一步，突尼斯还将把汉语博士学位纳入突高等教育文凭。

(责编：曹欣悦、崔越)

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