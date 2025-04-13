新华社纽约4月11日电 综述｜美关税措施加剧贸易紧张导致美元指数大幅走低

新华社记者刘亚南

由于美国新一届政府采取的关税措施加剧美国与贸易伙伴紧张关系并损害美国经济增长前景，衡量美元对六种主要货币的美元指数过去数月来大幅震荡走低。截至11日收盘，美元指数从1月13日盘中高点110.18点跌至100.10点，累计跌幅达9.1%。

11日，欧元对美元汇率升至2022年2月以来最高水平，美元对瑞士法郎跌至2015年年初以来低位，美元对日元汇率则降至去年9月以来低位。美元指数当天盘中一度跌至99.01点，是2022年年初以来最低水平，也是2023年7月以来首次跌破100点。

分析人士认为，美元指数前期走低主要受美国经济增速下调和经济衰退可能性增加驱动，近日该指数大幅下跌则是进一步受到投资者对美元信心动摇和资金从美国流出的影响。

在线外汇交易平台安达公司市场分析师扎因· 瓦夫达表示，由于担忧美国经济前景，投资者从美元资产转向瑞士法郎、日元、欧元和黄金等更安全的资产，导致美元持续下跌。

投资银行杰富瑞集团全球外汇业务负责人布拉德·贝克特尔表示，美元走弱一方面缘于美国经济出现衰退的概率增大，另一方面受到避险资产从美元转向日元和瑞士法郎等因素影响。外国投资者普遍在进行多元化配置。

在3月19日结束的议息会议上，美联储官员把2025年美国国内生产总值增速预测中值从去年12月份的2.1%下调至1.7%。此外，高盛集团、惠誉评级公司和瑞银集团等机构纷纷上调美国今年出现经济衰退的概率，或者预测美国今年会出现连续两个季度的负增长。

纽约联储银行行长约翰·威廉姆斯近日表示，受特朗普政府关税政策影响，预计美国经济今年增速将降至1%以下，通胀率将升至3.5%至4%之间，失业率将升至5%。

道明证券全球外汇策略师贾娅蒂·巴拉德瓦杰和马克·麦科米克表示，随着美国相对世界其他地区的增长优势消失，越来越多投资者正转向欧洲和亚洲一些市场的资产，市场对美元的负面看法正迅速加深。

美国商品期货交易委员会公布的数据显示，包括对冲基金和资产管理机构在内的投机交易商在截至4月8日的一周持有约43亿美元的美元空头头寸，是去年10月以来的最高水平。

德意志银行外汇研究部门全球负责人乔治·萨拉韦洛斯日前警告，贸易冲突已经造成对美元的伤害，美元正面临信心危机。美国政府的政策决定可能导致全球“去美元化”加剧，市场参与者在重新评估美元作为世界储备货币的吸引力。

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