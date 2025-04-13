新华社柬埔寨特本克蒙4月12日电（记者吴长伟 张远）由上海建工集团股份有限公司承建的柬埔寨71C号国家公路12日在柬埔寨特本克蒙举行通车启用仪式，柬埔寨首相洪玛奈、公共工程与运输部大臣宾波尼和中国驻柬埔寨大使汪文斌等出席仪式。

4月12日，在柬埔寨特本克蒙，柬埔寨首相洪玛奈（前中）为71C号国家公路通车启用剪彩。新华社发（尼多拉摄）

洪玛奈在致辞中表示，柬埔寨71C号国家公路对于促进交通和货物运输至关重要，并将在促进当地经济和旅游业发展方面发挥重要作用。

洪玛奈说，中国是柬埔寨不可或缺的朋友、公认的第一大合作伙伴，在各个领域、各种情况下支持柬埔寨发展，共建“一带一路”倡议与柬埔寨的“五角战略”对接，实现了互利共赢。

宾波尼说，柬埔寨71C号国家公路与已建成的柬中友谊大桥相辅相成，不仅改善了交通条件，更通过人文交流与商贸往来，将生活在这一人口密集区域的人民紧密联系在一起，真正架起了一座通向希望与发展的桥梁。

这是2024年7月14日在柬埔寨特本克蒙省拍摄的71C号国家公路（无人机照片）。新华社发（尼多拉摄）

汪文斌表示，过去几十年来，中国帮助柬埔寨修建了超过4000公里道路和十余座大桥。一条条四通八达的道路，一座座跨越湄公河、洞里萨河的桥梁不仅便利了柬民众生活，也为柬发展注入强劲动力，是“一带一路”倡议与“五角战略”对接的生动例证，是名副其实的合作之桥、机遇之路。

据悉，柬埔寨71C号国家公路全长114.9公里，连接了特本克蒙省和磅湛省，是柬埔寨中东部公路网的重要组成部分。

这是2024年7月14日在柬埔寨特本克蒙省拍摄的71C号国家公路（无人机照片）。新华社发（尼多拉摄）

这是2024年7月14日在柬埔寨特本克蒙省拍摄的71C号国家公路（无人机照片）。新华社发（尼多拉摄）

(责编：胡永秋、杨光宇)