高举人类命运共同体旗帜，构建高水平互联互通网络——

本报记者 罗珊珊

这个春天，中国与周边国家深化发展融合的消息频传——

3月24日，中国—东盟自贸区3.0版特别联委会以视频方式举行。中国、东盟十国主管部门和东盟秘书处官员出席会议。双方积极推动解决自贸区3.0版升级议定书的剩余事项，同意尽快完成文本法律审核工作，为签署议定书做好准备。

4月10日，上合组织成员国投资促进工作组第九次会议在天津顺利召开，会上涉及8个国家的18个项目签约，金额总计47.95亿元。

同一天，位于中国西南边陲的磨憨铁路口岸，一列载有1600吨老挝大宗商品的中老铁路国际货物列车经此顺利入境。昆明海关数据显示，今年一季度，经中老铁路进出口货物150.8万吨、货值41.9亿元，同比分别增长9.2%、17.5%。

“深化发展融合，构建高水平互联互通网络，加强产业链供应链合作”，日前召开的中央周边工作会议明确提出。我国幅员辽阔、边界线长，周边是实现发展繁荣的重要基础、维护国家安全的重点、运筹外交全局的首要、推动构建人类命运共同体的关键。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们提出亲诚惠容周边外交理念，倡导推动构建周边命运共同体。目前，中国已同周边17国达成构建命运共同体共识，同周边25国签署共建“一带一路”合作协议，成为18国的最大贸易伙伴。

贸易合作持续扩大——

4月11日，一辆辆满载手机配件、电脑零部件等产品的货车正通过广西凭祥友谊关口岸，前往越南北宁省、北江省。“友谊关口岸是中国通往越南乃至东盟最大的陆路口岸，也是服务中越两国产业链供应链融合发展的主要陆路通道。”南宁海关相关负责人介绍，今年前两月，经友谊关口岸对东盟国家进出口货值722.3亿元，同比增长11.1%。其中，对越南进出口610.4亿元，同比增长10.6%。

中国与周边国家的贸易往来互惠互利。从进口看，目前中国有近54%的进口商品来自共建“一带一路”国家，中国超大市场持续为各国提供发展机遇。从出口看，我国出口到周边国家的商品有消费品、设备、零部件等，促进了周边国家产业发展和民生改善。

双向投资不断拓展——

中老铁路、雅万高铁的正式通车让地区国家圆了“铁路梦”“高铁梦”，中国—中亚天然气管道、中马“两国双园”等一大批项目有力促进地区经济发展、民生改善。作为共建“一带一路”先行先试项目，中巴经济走廊已带动250多亿美元直接投资，创造超过23万个就业岗位，不仅提升了中巴合作水平，也促进了巴基斯坦经济社会发展。

2024年，我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资336.9亿美元，较上年增长5.4%，对外承包工程新签合同额2324.8亿美元，完成营业额1387.6亿美元，立体互联互通网络持续完善。

发展基础更加坚实——

中亚班列开通新线路，西部陆海新通道班列年度开行破万列……近年来，中国与周边国家深化全方位合作、加强各领域交流，推动中国与周边国家共同发展的基础更加坚实。

高举人类命运共同体旗帜，携手周边国家共创美好未来。目前，共建“一带一路”合作为周边国家高质量发展和现代化建设提供了加速度，三大全球倡议在周边国家先行先试，中国方案、中国理念在周边国家深入人心。中国积极推动上海合作组织、东亚合作、亚太经合组织、亚信等框架下合作，搭建多层次、跨领域合作平台，携手周边国家践行真正的多边主义。在气候变化、网络安全、可持续发展等全球性问题上，中国与周边国家密切沟通、加强合作，给世界注入更多稳定性和正能量。

《 人民日报 》（ 2025年04月13日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)