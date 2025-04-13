本报记者 章念生 白元琪 曹师韵

“中国在加快自身经济发展的同时，也促进了全球经济增长。”柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平近日在接受本报记者采访时表示，中国在经济、社会、文化等诸多领域取得了显著成就，其经验为许多发展中国家提供重要借鉴。

2012年以来，金平访问中国超过50次。每一次访问，都让他对中国的发展有新的认识。在深入研究《习近平谈治国理政》的基础上，金平认为，柬埔寨可以借鉴中国在减贫、反腐、政府治理等方面的成功经验。他特别提到，全过程人民民主展现了中国的民主实践，为其他国家带来启迪。

金平对中国人工智能领域的发展尤为关注。回忆起去年参观中国某科技企业的场景，金平仍难掩兴奋之情。“那次参观让我看到了中国在人工智能领域取得的突破，深刻感受到科技创新如何改变世界。”他表示，中国的发展进步充分展现了科研实力与技术应用能力，“我对柬中两国科技合作充满期待”。

在金平看来，中国积极维护地区安全，推动世界和平与发展，在全球舞台上发挥着至关重要的作用。他高度评价中方提出的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等，认为这些倡议有助于东南亚乃至全球加强合作，赢得了广泛支持。“中国发展兼具高质量与包容性，展现出发展中大国的非凡魅力。”

金平表示，自1958年建交以来，两国关系稳步提升，从2006年建立全面合作伙伴关系到2010年升级为全面战略合作伙伴关系，“柬中合作之所以能取得丰硕成果，源于双方长期以来的互信与共识”。在金平看来，柬中构建双边命运共同体建立在两国深度互惠的基础上，有助于共同应对全球性挑战，促进地区稳定。

金平认为，柬中在基础设施领域的合作为柬埔寨发展发挥了积极作用。他说，金港高速是柬埔寨第一条高速公路，其开通让柬埔寨首次拥有现代化交通干道，大幅缩短了金边与西哈努克港的通行时间，提高运输效率，降低经济成本，同时带动制造业、旅游业发展，创造大量就业机会。他强调，金港高速不仅是一条道路，更是畅通制造业物流运输的经济动脉，是柬中合作共赢的生动写照。

金平表示，近年来柬中两国在人文领域的交流也愈加密切。去年4月，两国在柬埔寨暹粒巴戎寺共同举办“当少林遇见吴哥”文化交流活动，中国少林功夫与柬埔寨斗狮拳同台亮相。去年10月，柬埔寨斗狮拳团队回访河南，再续“武术之约”。

中国的文化遗产保护和博物馆建设令金平印象深刻。他认为，中国在文化传播和文物保护方面非常用心，柬埔寨同样拥有丰富的文化遗产，两国可以继续挖掘文化交流潜力。柬埔寨民众对中国文化的接受度极高，《三国演义》《包青天》等经典影视作品广受欢迎。他期待未来双方在影视、文学等领域展开更深入合作，让柬埔寨民众更加了解中国文化。

“柬中合作充满机遇，我们要让更多柬埔寨民众认识到两国合作的真正价值。”金平表示，柬中合作不仅涉及基础设施和经济发展，更关乎民心相通。只有不断深化交流，才能让两国人民相知相亲，共同书写命运与共的新篇章。

（本报金边4月12日电）

《 人民日报 》（ 2025年04月13日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)