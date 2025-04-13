本报记者 李欣怡 褚 君

马来西亚东海岸铁路铺轨工程负责人向中马两国媒体记者介绍调度中心情况。

本报记者 刘 慧摄

人民日报和马来西亚媒体高质量共建“一带一路”联合采访成果分享会近日在马来西亚首都吉隆坡举行。来自人民日报、马来西亚国家新闻社、《南洋商报》、《星洲日报》、《星报》、亚洲红点传媒以及马来西亚—中国友好协会、马来西亚亚太“一带一路”共策会、马来西亚新亚洲战略研究中心等机构的媒体记者、专家学者与会。中国驻马来西亚大使欧阳玉靖和马来西亚国会议员、区域策略研究所主席李健聪发表致辞。

本次联合采访中，中马两国记者走访了马来西亚东海岸铁路、马中关丹产业园、关丹港、厦门大学马来西亚分校等项目，了解中马高质量共建“一带一路”的最新成果。分享会上，两国记者交流参访体会，并观看根据本次联合采访制作的短片。

《南洋商报》总编辑罗依薇表示，本次联合采访的多个项目都是两国高质量共建“一带一路”的具体实践，期待双方媒体继续讲好两国互利共赢的故事。

“本次联合采访创新了马中媒体合作形式。”马来西亚—中国友好协会会长马吉德表示，媒体对高质量共建“一带一路”项目进行深入报道，将让更多民众了解合作成果，进一步推动两国民心相通。

人民日报记者刘慧表示，交流是相互理解的基础，能够让不同国家民众增进互信。希望未来中马媒体能够举办更多交流活动，为赓续中马友谊作贡献。

《星洲日报》记者温国鑫表示，多年来中企在马来西亚积极开展合作，通过技能培训、技术转移等方式，让当地民众提升专业技能，切实增进民生福祉。

人民日报记者杨一表示，希望两国媒体继续开展联合采访、版面合作、新媒体联合制作等多层次、宽领域的合作，为中马高质量共建“一带一路”贡献媒体力量。

《星报》记者潘以琳表示，马中高质量共建“一带一路”取得丰硕成果，为马来西亚带来长期的经济社会效益，推动贸易、旅游以及区域互联互通发展。她将继续通过报道向马来西亚读者真实、全面地展示相关发展成就。

亚洲红点传媒主理人李明奕表示，当前全球发展面临多重挑战，马来西亚和中国携手同行、深化合作，不仅反映了彼此的深厚情谊，也展现出对未来共同发展的信心。

分享会上，与会代表共同探讨中马高质量共建“一带一路”的发展前景，表达进一步加强交流、深化合作的愿望。

马来西亚前交通部部长、亚太“一带一路”共策会会长翁诗杰表示，去年，中国—东盟自由贸易区3.0版升级谈判实质性结束，其中包括数字经济、绿色经济、供应链互联互通等新兴领域合作。中国与东盟国家加强高质量共建“一带一路”合作，有助于推动地区可持续发展，推进周边命运共同体建设。

马来亚大学中国研究所所长饶兆斌表示，两国密切合作，不仅有助于地区和平稳定与发展繁荣，也对推进“全球南方”团结合作具有重要意义。

马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦认为，马中数字经济领域合作潜力巨大，希望两国加强相关政策协同和产业对接，让科技发展成果惠及更多民众。

马来西亚汉文化中心主席吴恒灿表示，马中两国正不断密切教育交流，青年学生将成为推动两国文化交流合作和民心相通的重要力量。

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山表示，中国着力推进高质量发展，推动生态环境保护和经济社会发展协同并进，为马来西亚和其他国家提供了有益借鉴。

（本报吉隆坡4月12日电）

《 人民日报 》（ 2025年04月13日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)