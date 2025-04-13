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以命运共同体建设打造中越关系新的“高光时刻”（大使随笔）

何 炜
2025年04月13日05:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　2023年12月，习近平总书记、国家主席对越南进行历史性访问，双方领导人一致作出在深化中越全面战略合作伙伴关系基础上，携手构建具有战略意义的中越命运共同体的政治决断，推动新时代两党两国关系迎来又一个“高光时刻”。

　　中越构建命运共同体，是双方对患难与共过往的真诚致敬。作为山水相连、文化相通的好邻居，双方在争取国家独立和民族解放的伟大斗争中并肩战斗、相互支持，缔造了“同志加兄弟”的中越传统友谊。在推进各自改革发展的伟大征程上，双方携手应对国际地区风云变幻，以各自现代化发展赋能各领域务实合作，迈上互利共赢的快车道。进入新时代，随着双方高层共识持续巩固拓展、中越友好日益深入人心，历久弥坚的中越友谊焕发出新的生机活力，命运共同体建设不断走深走实。

　　中越构建命运共同体，是双方对坚守共同理想的生动诠释。作为志存高远、心怀天下的建设者，双方始终坚持以人民为中心的发展理念，致力于成为推进人类进步事业的中坚力量，在社会主义理论和实践探索进程中加强交流互鉴，携手推进适合本国国情的兴国之策和强国之路，共同壮大世界社会主义力量。相似的红色基因代代传承，在追寻真理的道路上互学互鉴，浇筑起牢不可破的政治互信，引领双方不忘友好初心、牢记共同使命，沿着两党两国领导人开创的中越友好道路，以命运共同体的生动实践，将共同的社会主义现代化事业推向新高度。

　　中越构建命运共同体，是双方对共谋光明未来的美好憧憬。作为志同道合、命运与共的同路人，双方始终坚持从战略高度和长远角度出发看待和发展两国关系，把对方发展视为自身发展机遇，形成你中有我、我中有你的紧密联系，以“六个更”目标为指引，不断凝聚政治共识，持续做大合作蛋糕，有效促进民心相通，矢志打造构建中越命运共同体的实景图，为早日实现各自工业化现代化目标、更好造福两国人民注入更多正能量。

　　过去一年多来，中越命运共同体建设实现良好开局。双方以政治互信更高为“舵”，两党两国高层像走亲戚一样常来常往，及时就中越关系的重大战略问题保持沟通，支持彼此走稳自身发展道路，中越命运共同体的政治基础不断夯实；双方以安全合作更实为“锚”，外交、国防、公安“3+3”战略对话机制首次会议成功召开，边境国防友好交流、合作打击犯罪部长级会议等渠道作用有效发挥，有力维护双方政权安全和制度安全，中越命运共同体的安全根基持续筑牢；双方以务实合作更深为“帆”，坚持互利共赢，深化发展融合，推动双边贸易额再创新高，中国在越投资项目量质齐升，基础设施、清洁能源、数字经济、绿色发展等领域合作成果丰硕，中越命运共同体的物质基础不断强化；双方以民意基础更牢为“轴”，中越人民论坛、青年友好会见、中越边民大联欢等品牌活动有声有色，老百姓喜闻乐见的人文交流活动出彩又出圈，“中文热”“旅游热”掀起新浪潮，中越命运共同体的民意基础日益巩固；双方以多边协调配合更紧为“桨”，坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，携手因应周边格局和世界变局深度联动，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，中越命运共同体的全球价值不断凸显；双方以分歧管控解决更好为“翼”，着眼营造各自发展的良好外部环境、实现地区长治久安，坚持通过对话协商妥善管控分歧，中越命运共同体共识的和睦基调保持稳定。

　　今年是中越建交75周年暨“中越人文交流年”。中国正以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，着力确保以高质量答卷实现“十四五”规划完美收官。越南正开展越共十四大筹备工作，奋力实现经济快速可持续发展目标，朝着迈入民族发展的新纪元砥砺前行。两国社会主义建设事业进入承前启后的关键阶段，时代正呼唤双方加强合作，共创美好未来。双方将在两党两国最高领导人的定向把舵和战略引领下，从源远流长的传统友谊中汲取源源不断的奋进力量，共同绘制好中越命运共同体建设“工笔画”，推动两国友谊航船乘风破浪、行稳致远，更好地造福两国和两国人民，为亚洲和世界和平、稳定与发展作出更大贡献。

　　（作者为中国驻越南大使）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月13日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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