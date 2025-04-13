4月12日，在日本大阪，演员在2025年大阪·关西世博会开幕式上表演。新华社记者 贾浩成 摄

新华社大阪4月12日电（记者陈泽安 杨智翔）2025年大阪·关西世博会（以下简称“大阪世博会”）12日在日本大阪举行开幕式。大阪世博会将于13日正式开园，中国馆也将于13日举行开馆仪式，正式迎接参观者。

4月12日，在日本大阪，演员在2025年大阪·关西世博会开幕式上表演。新华社记者 贾浩成 摄

这是大阪时隔55年再度举办综合类世博会，本届世博会以“构想焕发生机的未来社会”为主题，共有158个国家和地区、7个国际组织参展。各展馆将围绕“生命”“循环”等主题，通过展陈和多媒体技术等方式，展示对未来社会的构想和各自的独特文化。占地面积约3500平方米的中国馆是大阪世博会最大的外国自建馆之一，共设“天人合一”“绿水青山”“生生不息”三个展区。

4月12日，在日本大阪，日本首相石破茂在2025年大阪·关西世博会开幕式上致辞。新华社记者 贾浩成 摄

日本首相石破茂在开幕式致辞中说，世博会是一面反映时代的镜子，是汇聚国内外智慧的平台。当前世界正面临各种危机，在这样的背景下，围绕“生命”这一主题，汇聚多样的思想与文化，具有极其重要的意义。

国际展览局秘书长迪米特里·开尔肯泽斯致辞时表示，希望以本届世博会为契机，让世界各地的人们不仅能尊重自己的生命，也能尊重自然界中存在的各种生命形式，并从中受到启发，共同创造一个可持续的未来。

大阪世博会园区位于大阪市西部的人工岛梦洲，园区面积约155公顷。展期将持续至10月13日，预计接待参观者2800万人次。园区每天上午9时至晚上10时开放。

(责编：胡永秋、杨光宇)