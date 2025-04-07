新华社北京4月7日电（记者成欣、袁睿）外交部发言人林剑7日表示，美方滥施关税无异于剥夺各国特别是全球南方国家的发展权利，必然遭到国际社会普遍反对。

当日例行记者会上，有记者问：美国日前宣布对所有贸易伙伴加征关税，对象遍及全球180多个国家和地区，一些被联合国认定为“最不发达国家”的弱小经济体也未能幸免。有评论认为，高额关税将对经济结构单一、出口依赖度高的贫穷国家造成前所未有的剧烈冲击。联合国秘书长发言人杜加里克警告称，贸易战将对推动实现可持续发展目标带来负面影响，那些最脆弱、最缺乏能力应对当前挑战的国家更令人担忧。世贸组织总干事伊维拉认为，美国加征关税或将导致今年全球商品贸易量总体萎缩约1%，给全球贸易和经济增长前景带来巨大影响。发言人对此有何评论？

林剑表示，美国以“对等”为名行霸权之实，牺牲各国正当利益服务一己之私，将“美国优先”凌驾于国际规则之上，是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌行径。中方已经发布了《中国政府关于反对美国滥施关税的立场》，表明了严正态度。

林剑指出，美方滥施关税无异于剥夺各国特别是全球南方国家的发展权利。世贸组织数据分析显示，在经济发展不对等、经济实力不对等的情况下，美国加征关税政策将进一步拉大各国贫富差距，欠发达国家将遭受更大冲击。这将严重损害实现联合国2030年可持续发展议程的努力。美方实施差别化税率违反世贸组织非歧视原则，严重破坏正常国际经贸秩序和全球产供链安全稳定，严重损害多边贸易体制，严重冲击世界经济复苏进程，必然遭到国际社会普遍反对。

“开放合作是历史潮流，互利共赢是人心所向。发展是世界各国的普遍权利，而不是少数国家的专利。”林剑说，各国应当秉持共商共建共享原则，坚持真正的多边主义，共同反对各种形式的单边主义、保护主义，维护以联合国为核心的国际体系，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。

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