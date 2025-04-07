新华社北京4月7日电（记者袁睿、成欣）外交部发言人林剑7日表示，中方反对日方排放核污染水的立场从未变化，将继续会同国际社会和国际原子能机构等相关专业组织，敦促日方切实履行承诺，确保排海处于国际监督之下。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，今年2月，中国专家再次赴日本福岛第一核电站独立采集福岛核污染水有关样本，近日已得出检测结果，能否介绍具体情况？

“经向有关部门了解，中方科研机构已完成对今年2月赴日本福岛核电站附近海域独立采集的海水、海洋生物等样本的检测、分析，样本中氚、铯-134、铯-137、锶-90等放射性核素活度浓度未见异常。”林剑说，后续，中方相关检测数据将提交国际原子能机构，由其统一汇总发布。

“中方多次指出，单次检测结果没有异常不能保证今后检测都没有问题。”林剑说。

林剑表示，在日前举行的中日经济高层对话中，日方重申接受对排海的长期国际监测和中方独立取样监测，确认持续开展上述监测活动。

“中方反对日方排放核污染水的立场从未变化，我们将继续会同国际社会和国际原子能机构等相关专业组织，敦促日方切实履行承诺，确保排海处于国际监督之下。”他说。

(责编：白宇、卫嘉)