4月6日，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激主持召开美资企业圆桌会。特斯拉、GE医疗、美敦力等20余家美资企业代表参会。

凌激表示，习近平主席在3月28日会见国际工商界代表时充分肯定外资企业在中国改革开放和现代化建设中发挥的重要作用。我们将坚决贯彻落实习近平主席重要讲话精神，不论国际风云如何变幻，中国推进改革开放坚定不移，多边主义是解决世界面临困难挑战的必然选择，中国开放的大门只会越开越大，利用外资的政策没有变也不会变。商务部将一如既往为包括美资企业在内的在华外资企业提供保障，依法保护外资企业合法权益，积极推动解决外资企业问题诉求。中国过去是、现在是、将来也必然是外商理想、安全、有为的投资沃土。

凌激强调，近几天，美国以各种借口宣布对包括中国在内的所有贸易伙伴滥施关税，严重损害以规则为基础的多边贸易体制，严重侵犯各国正当权益，中国政府对此强烈谴责，坚决反对，并已采取果断措施加以反制。中方反制措施既是坚定维护包括美资企业在内的企业合法权益，也是促使美国回到多边贸易体制的正确轨道上来。关税问题的根子在美国，希望美资企业追根溯源、澄清因果，发出理性声音，采取务实行动，共同维护全球产供链稳定，促进合作共赢。

与会企业代表表示，通过本次会议传递了积极信号，充分认识中国政府贯彻落实习近平主席3月28日重要讲话精神一以贯之，将及时向总部报告。会上，企业代表反映了当前投资经营中遇到的问题，商务部相关司局负责人现场逐一回应。

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