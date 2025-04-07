针对美方对所有贸易伙伴征收“对等关税”的霸凌行径，中方继采取一系列反制措施后，于5日发布《中国政府关于反对美国滥施关税的立场》。这份千字文件指出，美方将关税作为极限施压、谋取私利的武器，是典型的单边主义、保护主义和经济霸凌行径，强调中国不惹事也不怕事，将继续实施高水平的贸易和投资自由化便利化政策，与世界共享发展机遇，实现互利共赢。

透过字里行间，人们清晰看到中方反霸道、讲公道、行大道的鲜明态度。外交学院教授李海东与《国际锐评》交流说，这份立场文件展现了中方不畏强权政治、维护公平正义的高度责任感，有助于国际社会凝聚合力，继续推动经济全球化；同时，中方推进高水平对外开放的决心，提振了其他国家对抗单边霸凌的勇气与信心，为变化动荡的世界注入确定性。

贸易战没有赢家，保护主义没有出路。当美方抱怨全世界占了自己便宜的时候，故意歪曲了一个事实：美国才是二战后世界自由贸易体制的最大获益者。以中美合作为例，自1979年建交以来，美国在中美经贸合作中获利颇丰。超过7万家美国企业在华投资兴业，对华出口支撑了美国国内93万个就业岗位。特别是美国在服务贸易中保持着巨额顺差。根据美国经济分析局的数据，2023年，美国对华服务出口467.2亿美元，对华服务贸易顺差265.7亿美元。英国《经济学人》批评说，当前美国贸易政策忽视了全球化带给美国的空前繁荣。

然而，美方得了便宜还卖乖，动辄用关税讹诈他国，企图牺牲全世界利益服务美国霸权。但施压和威胁那一套对中国没用。今年以来，面对美方连续施加关税，中方出台一系列精准有效措施，在全球率先进行反制。这么做既是维护自身主权安全发展利益，也是捍卫多边贸易体制和国际贸易规则。卡塔尔半岛电视台评论称，当下的中国更有底气和信心应对“关税战”。

世界不是丛林社会，凡事得讲规则公道。发展是世界各国的普遍权利，不是少数国家的专利。美方单方面对所有贸易伙伴加征关税，违背世贸组织最惠国待遇原则，企图颠覆现有国际经贸秩序，实质是搞“美国优先”“美国特殊”，剥夺他国正当发展权利。

“美国的行为是个根本性错误，残酷且偏执”“破坏全球贸易体系”“将对全球经济造成‘沉重一击’”……连日来，欧盟、法国、英国、意大利、日本、澳大利亚、新加坡、南非、加拿大等对美国加征关税的批评声不绝于耳。中方立场文件旗帜鲜明地表示，“国际上的事情应该由大家共同商量着办，世界前途命运应该由各国共同掌握”，反映了国际社会共同愿望，体现了中方说公道话、办公道事的一贯立场。

当美国不断搞“小院高墙”、筑关税壁垒，中国正不断“打开大门”“修桥铺路”，为世界带来更多机遇。日前，中国国家主席习近平在会见国际工商界代表时重申，中国推进改革开放坚定不移，开放的大门只会越开越大，利用外资的政策没有变也不会变。近期举行的中国发展高层论坛吸引了80多位跨国公司代表出席，其中美企数量最多，占比约三分之一。这体现了跨国企业的理性选择。全球管理咨询公司科尔尼发布的报告显示，在未来3年外商直接投资信心排名中，中国由第7位跃至第3位，且在新兴市场专项排名中位列榜首。

“无论国际风云如何变幻，中国对外开放的大门只会越开越大。”在全球变乱交织、美国滥施关税的当下，中方立场文件向世界传递了维护多边贸易体制、推动经济全球化的时代强音。

历史潮流浩浩荡荡。谁是国际规则的破坏者、谁是建设者？谁搞“歪门邪道”、谁行“大道正道”？谁在开历史倒车、谁站在历史正确的一边？答案一清二楚。世界要公道，不要霸道——这是中国的鲜明宣示，也是国际社会共同心声。（国际锐评评论员）

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