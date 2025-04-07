全体队员默哀。中国援桑医疗队供图

人民网约翰内斯堡4月5日电 （记者邹松）多多马消息：当地时间4月4日上午，第34期中国（江苏）援桑给巴尔医疗队怀着无比崇敬与深切追思之情，前往坦桑尼亚达累斯萨拉姆市西郊的中国专家公墓，举行清明祭扫活动，缅怀在援建坦赞铁路及其他中坦合作项目中英勇牺牲的中国专家和工程技术人员，向他们的无私奉献和崇高精神致以最崇高的敬意。

中国专家公墓安葬着多位为坦桑尼亚国家建设事业献出宝贵生命的中国同胞，其中多数是在上世纪七十年代援建坦赞铁路期间因公殉职。这条全长近1900公里的铁路，是新中国历史上最大规模的对外援建项目之一，被誉为“非洲解放之路”“中非友谊的丰碑”。当年，数万名中国工程技术人员远渡重洋、奔赴非洲，与坦桑尼亚和赞比亚人民携手奋战，克服恶劣环境和种种艰难险阻，以汗水和生命铸就了中非合作的光辉典范。

祭扫现场庄严肃穆，队员们整齐列队，鞠躬默哀，深切缅怀英烈的丰功伟绩。随后，全体医疗队成员绕行纪念碑一周，认真擦拭墓碑，清理周边环境，以实际行动表达对先辈的敬仰与缅怀之情。墓碑上刻下的姓名、籍贯与生卒信息，映照出一段段跨越山海、感人至深的援非故事，令在场人员无不动容，许多人眼含热泪、驻足良久。

第34期中国（江苏）援桑给巴尔医疗队队长陈炜在祭扫现场表示：“我们今天来到这里，不仅是缅怀先烈，更是一次精神洗礼。正是有了无数先辈无畏牺牲、无私奉献，才奠定了中非友谊的坚实根基。作为新时代的援外医疗队员，我们将坚定传承他们的精神，坚守初心使命，在桑给巴尔这片土地上，勇担健康使命，践行大国担当，积极推动构建人类卫生健康共同体，为新时代中非命运共同体建设贡献力量。”

(责编：贾文婷、杨牧)