人民网金边4月5日电（记者白元琪）4月4日，柬埔寨王家研究院隆重举办2025年柬新年庆祝活动。王家研究院院长宋独院士、秘书长杨博博士、孔子学院柬方院长陈统崇与中方院长牛力等嘉宾出席活动，孔院教师及王家研究院教职员工等百余人齐聚一堂，共迎佳节。

当日上午，庆祝活动在研究院绿荫环绕的庭院内拉开帷幕。拔河、男女抢树枝等传统游戏接连上演，参赛师生全情投入，呐喊助威声此起彼伏，现场气氛热烈。活动尾声，中柬师生在熟悉的柬埔寨经典歌曲旋律中牵手共舞，将欢乐氛围推向高潮。

下午的活动场地移至高棉学者楼前，仙女舞表演率先登场，舞者曼妙的舞姿展现出高棉文化的优雅与韵味。紧接着，蒙眼打陶罐、音乐抢椅子、舞蹈比赛、顶瓦罐平衡舞蹈等趣味项目轮番上阵，欢笑声此起彼伏，精彩不断。各项比赛设有奖金奖励，激励师生积极参与，活动现场高潮迭起、热闹非凡。

此次柬新年庆祝活动不仅展现了王家研究院对传统文化的传承与重视，也彰显了中柬友好交流的良好氛围。孔子学院教师与柬埔寨师生在互动中加深了解、增进情谊，为中柬人文合作再添新彩。