人民网迪拜4月6日电 （记者管克江）德拉是阿联酋迪拜的老城区，上百年来，来自遥远国度的商船络绎不绝，停靠在迪拜湾，运来各种香水、香料、咖啡和黄金等商品。

据介绍，这里的黄金市集和香料市集始建于1850年代，如今220多栋历史建筑外观已经翻新。除了主打各种商品零售批发为主的黄金街市场，德拉大市集还有民俗村、风情街、特色街道饮食等，已成为旅游胜地。