人民网阿尔及尔4月5日电（记者郝瑞敏）达喀尔消息：当地时间4月4日，在塞内加尔国庆阅兵仪式上，中国制造的礼宾摩托车作为护卫方队的重要组成部分精彩亮相，展现了卓越的性能和稳健的风采，赢得各界广泛关注。不仅彰显了中国制造的技术实力，也进一步深化了中塞两国在安保与交通装备领域的交流与合作。

据悉，应塞内加尔内政部警察总署的要求，中国北方工业有限公司（NORINCO）负责此次阅兵礼宾摩托的选型、发运、培训和全程保障工作，确保装备顺利投入使用，并满足阅兵仪式的高标准要求。

“我对中国企业高效交付这批礼宾摩托车感到十分惊讶，这对本次阅兵至关重要。”塞内加尔国家警察骑警队队长阿卜杜拉耶·蒂亚姆表示，这些摩托车外形威武、操控精准，我和同事们对其性能非常满意。同时，中方团队提供的专业培训和细致服务也让我们印象深刻。

中方项目总负责人表示，项目的顺利实施不仅是中国与塞内加尔务实合作的体现，也进一步加深了两国的传统友谊。希望未来双方能在更多领域开展合作，共同推动双边关系迈上新台阶。

近年来，中塞两国在基础设施建设、经贸往来、安全装备等领域合作日益紧密。此次礼宾摩托成功参与阅兵，不仅为塞内加尔的国庆庆典增添了亮点，也再次证明了中国装备在国际市场上的竞争力和影响力。