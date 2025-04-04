新华社首尔4月4日电 热点问答｜尹锡悦被罢免，韩国政局将走向何方？

新华社记者陆睿 黄昕欣

自去年12月14日韩国国会通过针对尹锡悦的弹劾动议案以来，宪法法院历时百余天审理后，于4日作出最终的罢免裁决。尹锡悦为何被罢免总统职务？接下来他将面对什么？韩国下届总统选举将何时举行？

法院裁定尹锡悦违了哪些法？

韩国在野党主导的弹劾动议案列举尹锡悦“五大罪状”，包括发布紧急戒严令违宪违法、阻碍国会行使决议权、指示逮捕政治人士等。宪法法院4日公布的裁决书对此作出裁决。

宪法法院裁定，发布紧急戒严令需要满足的条件是发生战事、事变或类似的国家紧急事态，或者社会秩序陷入极度混乱，但尹锡悦发布紧急戒严令时并不满足上述条件，发布紧急戒严令违反宪法和《戒严法》；戒严布告令禁止国会、地方议会、政党活动，违反宪法和《戒严法》相关条款；尹锡悦指示出动军队进入国会试图控制国会议员，侵犯了宪法赋予的国会解除戒严的权利，侵犯了军队的政治中立性；尹锡悦指示军队将国会议员拉出国会，侵犯了国会议员的审议表决权等；尹锡悦指示投入兵力扣押搜查中央选举管理委员会，侵害了该委员会独立性。

宪法法院认定，尹锡悦滥用国家紧急权，在社会、经济、政治、外交等领域引起混乱，从宪法角度看，属于“不能容忍的重大违法行为”。

尹锡悦前途命运如何?

尹锡悦被罢免总统职务后，必须离开位于首尔汉南洞的总统官邸。媒体预测他将与夫人金建希一起回到位于瑞草洞的私宅。不过，尹锡悦仍可获得最基本的警卫保护。

根据总统警卫有关法律，任期已满的总统卸任后可获得10年总统警卫处警卫保护,必要时可延长5年，此后警卫工作将移交给警察。因主动辞职或在任满前被罢免下台的总统仅能获得5年总统警卫处保护，最长可延至10年。

正常卸任的总统能获得在任期间年薪95%的退休金，也会有秘书、司机、车辆、对本人及家属的医疗保障、在国立显忠院的安葬资格等。尹锡悦被罢免后，将被剥夺这些待遇。

同时，尹锡悦还将接受发动内乱罪的刑事案审判。今年1月26日，韩国“共同调查本部”以涉嫌发动内乱罪拘留起诉尹锡悦。首尔中央地方法院定于4月14日第一次公审此案。据媒体预测，一审判决或于今年7月前后宣布。如果法院认定构成发动内乱罪，主犯最高可面临终身监禁、无期徒刑乃至死刑。

下届总统选举前景如何？

根据韩国法律，总统被罢免后，韩国须在60日内举行新一届总统选举。代行总统职权的国务总理韩德洙需在宪法法院宣布弹劾案结果的10天内，即4月14日之前公布下届总统选举具体日期。

政府公职人员若想参选，需在选举日30天前辞去职务。选举日前的第24天开始进行正式总统候选人登记，为期两天。候选人登记结束后的次日至选举日前一天为竞选活动期。

根据韩媒预测，若将6月3日定为选举日，则候选人登记将在5月10日至11日两天内进行，正式选举活动从5月12日开始，事前投票将在5月29日和30日进行，海外韩国公民投票从5月20日至25日进行。

韩国将在严重两极分化的社会氛围中迎来新的总统选举。目前呼声最高的总统人选为最大在野党共同民主党党首李在明。韩国“全国指标调查”4月3日发布的民调显示，李在明支持率达33%，排名第二的保守派人选、雇佣劳动部长官金文洙及其他潜在候选人支持率均不足10%。

但李在明仍面临涉嫌违反《公职选举法》的三审判决，总统选举前景存在不确定性。

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