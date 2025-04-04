新华社首尔4月4日电（记者陆睿 黄昕欣）韩国宪法法院当地时间4日上午宣布作出通过弹劾总统尹锡悦的裁决，尹锡悦即刻被罢免总统职务。

宪法法院代理院长文炯培在宣读裁决书时说，尹锡悦滥用国家紧急权，让国民受到冲击，违背了国民信任，严重违法。“被告的违法行为对宪法秩序产生的负面影响严重且波及面大，罢免被告所获得的守护宪法的利益远超罢免总统带来的国家损失。”

裁决书还指出，去年12月3日尹锡悦宣布的紧急戒严令违反了宪法和法律规定的发动戒严的条件。

宣读裁决书要旨后，文炯培宣布，8名法官一致同意罢免总统尹锡悦。尹锡悦本人未出席宣判，其代理人团、国会代理人团等出席。宣判过程向公众全程电视直播。

宪法法院宣布裁决后，尹锡悦当天通过其代理人团发布表态说：“未能满足期待，感到非常遗憾和抱歉。”

自去年12月14日韩国国会通过针对尹锡悦的弹劾动议案，宪法法院历经百余天审理作出最终的弹劾裁决。尹锡悦成为韩国宪政史上继朴槿惠之后第二位被罢免的总统。根据法律，韩国须在60日内举行新一届总统选举。

4月14日，韩国首尔中央地方法院将对尹锡悦涉嫌发动内乱案进行第一次公审。

4日当天，首尔市中心多地同时聚集了大批尹锡悦的反对者和支持者，集会人员挥舞标语，高喊口号，情绪激动。4日零时起，韩国发布最高级别警戒令“甲级紧急令”，动员全国210个机动部队约1.4万警力维护社会秩序，以防范混乱。

2022年3月，尹锡悦以0.73个百分点的微弱优势战胜共同民主党候选人李在明，当选韩国第20届总统。

2024年12月3日晚，尹锡悦以铲除“从北势力”为由发布紧急戒严令。4日凌晨，韩国国会通过要求解除戒严令的决议案。戒严令在发布数小时后被解除。这一风波给韩国政治和社会秩序带来很大冲击。

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