新华社北京4月4日电 记者4日获悉，中国轻工业联合会发布声明称，美国政府宣布将于5月2日终止对来自中国大陆和香港800美元以下小额包裹的免税政策。美国这一行为，粗暴破坏了中美正常贸易秩序，严重影响了全球产业合作，极大损害了包括美国人民在内的消费者权益。中国轻工业联合会以及广大轻工企业对此表示严重关切和坚决反对。

声明称，美国针对小额包裹的免税政策始于20世纪30年代，这一制度方便了美国游客从国外带纪念品回国，并减少额外支出。近年来，随着信息技术和物流业的发展，越来越多的美国民众通过网络平台选购物美价廉的海外商品，享受了贸易全球化发展的红利。此次美方取消小额包裹免税政策，不仅破坏全球轻工消费品产业链供应链的稳定性，而且对美国普通民众造成较大直接损失，是明显害人害己的行为，最终损害包括美国在内的各方利益。

中国轻工业市场化进程早，国际化程度高，始终是自由贸易的坚定捍卫者。我们呼吁国际社会共同抵制贸易霸凌，坚决维护平等互利国际贸易体系。我们强烈要求美国政府尊重市场规律，正视民众需求，停止错误做法。中国轻工行业有信心直面风雨挑战，以更高质量的产品、更加创新的商业模式，继续服务包括美国人民在内的全球人民美好生活需要。

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