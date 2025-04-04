新华社渥太华4月3日电（记者林威）加拿大总理卡尼3日宣布，对美国汽车关税采取反制措施，对等征收25%关税。

4月3日，车辆陈列在加拿大温哥华一家福特汽车经销商店面外。新华社发（梁森摄）

卡尼当天在渥太华举行的新闻发布会上说，加拿大政府将采取与美国相同的措施，对所有不符合“美国-墨西哥-加拿大协定”（美墨加协定）的美国进口汽车征收25%的关税。加拿大关税不会影响汽车零部件，加拿大也不会对墨西哥制造的汽车征收关税。

卡尼说，全球经济“今天与昨天有着根本性的不同”，美国2日宣布的关税措施将破坏全球经济。“我们与美国稳步深化一体化的旧关系已经结束。美国过去80年全球经济领导地位的时代已经结束。”

4月3日，车辆陈列在加拿大温哥华一家福特汽车经销商店面外。新华社发（梁森摄）

卡尼还表示，加拿大已经向世界贸易组织提出申诉，认为美国的关税措施违反国际贸易法。

美国总统特朗普3月26日在白宫签署公告，宣布对进口汽车加征25%关税。这一关税措施于4月3日正式生效。卡尼3月26日表示，美国的汽车关税是对加拿大和加拿大工人的“直接攻击”，并表示加拿大将会保护自己的国家、企业和工人。

4月3日，车辆陈列在加拿大温哥华的汽车经销商店面外。新华社发（梁森摄）

此外，特朗普4月2日在白宫签署关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴加征10%的“最低基准关税”，并对一些贸易伙伴征收更高关税。

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