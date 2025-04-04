打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

加拿大宣布对美国汽车对等征收25%关税

2025年04月04日06:27 | 来源：新华网
小字号

新华社渥太华4月3日电（记者林威）加拿大总理卡尼3日宣布，对美国汽车关税采取反制措施，对等征收25%关税。

4月3日，车辆陈列在加拿大温哥华一家福特汽车经销商店面外。新华社发（梁森摄）

4月3日，车辆陈列在加拿大温哥华一家福特汽车经销商店面外。新华社发（梁森摄）

卡尼当天在渥太华举行的新闻发布会上说，加拿大政府将采取与美国相同的措施，对所有不符合“美国-墨西哥-加拿大协定”（美墨加协定）的美国进口汽车征收25%的关税。加拿大关税不会影响汽车零部件，加拿大也不会对墨西哥制造的汽车征收关税。

卡尼说，全球经济“今天与昨天有着根本性的不同”，美国2日宣布的关税措施将破坏全球经济。“我们与美国稳步深化一体化的旧关系已经结束。美国过去80年全球经济领导地位的时代已经结束。”

4月3日，车辆陈列在加拿大温哥华一家福特汽车经销商店面外。新华社发（梁森摄）

4月3日，车辆陈列在加拿大温哥华一家福特汽车经销商店面外。新华社发（梁森摄）

卡尼还表示，加拿大已经向世界贸易组织提出申诉，认为美国的关税措施违反国际贸易法。

美国总统特朗普3月26日在白宫签署公告，宣布对进口汽车加征25%关税。这一关税措施于4月3日正式生效。卡尼3月26日表示，美国的汽车关税是对加拿大和加拿大工人的“直接攻击”，并表示加拿大将会保护自己的国家、企业和工人。

4月3日，车辆陈列在加拿大温哥华的汽车经销商店面外。新华社发（梁森摄）

4月3日，车辆陈列在加拿大温哥华的汽车经销商店面外。新华社发（梁森摄）

此外，特朗普4月2日在白宫签署关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴加征10%的“最低基准关税”，并对一些贸易伙伴征收更高关税。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部