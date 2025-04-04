新华社基辅4月3日电（记者李东旭）乌克兰外长瑟比加3日说，他当天在位于比利时布鲁塞尔的北约总部与美国国务卿鲁比奥举行会谈，双方讨论了乌俄停火和乌美矿产合作等问题。

瑟比加当晚在社交媒体上发文说，他重申了乌方对和平努力的坚定承诺，并表示欢迎美方在这一问题上“发挥领导作用”，乌方“完全致力于和平，并已采取具体的无条件步骤来实现和平”。瑟比加表示，乌方有兴趣与美方在互利投资和矿产资源方面开展合作。双方还就乌美下一次接触进行了讨论。

另据乌克兰媒体报道，乌方代表团可能在本周访问美国，与美方就新版矿产协议进行磋商。

2月28日，乌克兰总统泽连斯基到访美国白宫并同美国总统特朗普会面，双方发生激烈争吵，未签署美乌矿产协议。之后，美乌代表多次在沙特阿拉伯会谈。3月28日，泽连斯基说，乌方已收到新的乌美矿产协议方案，与上一版“完全不同”。4月1日，瑟比加表示，乌克兰已与美国就新矿产协议开始磋商，乌方致力于达成一份双方均能接受的协议。

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