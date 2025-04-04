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推动中波友好关系得到更大发展（大使随笔）

李  凡
2025年04月04日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　波黑是中国在中东欧地区值得信赖的好朋友。4月3日，习近平主席同波黑主席团轮值主席茨维亚诺维奇互致贺电，庆祝两国建交30周年。习近平主席指出，中波建交30年来，双方秉持平等相待、相互尊重、互利共赢原则发展双边关系，政治互信持续深化，务实合作成果丰硕，树立了不同大小、不同历史文化、不同社会制度国家友好相处、携手发展的典范。波黑主席团轮值主席茨维亚诺维奇表示，波中建交30年来，两国相互尊重，友谊坚固，各领域合作取得丰硕成果。中波以和平共处五项原则为基础发展两国之间的友好合作关系，双方始终尊重彼此选择的政治制度和发展道路，在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持，就国际地区事务保持密切沟通协作，推动两国关系不断取得新发展。

　　波黑是中国在西巴尔干地区重要的合作伙伴，中国是波黑在亚洲最大贸易伙伴，2024年两国双边贸易额同比增长15.2%。近年来，随着高质量共建“一带一路”和中国—中东欧国家合作迈向深入，达巴尔水电站、巴尼亚卢卡—普里耶多尔高速公路等项目持续推进，伊沃维克风电、多博伊医院、萨拉热窝有轨电车改造、波契泰利大桥、泛欧5C走廊高速公路波契泰利—兹维罗维契段等项目顺利竣工。伊沃维克风电项目设计装机容量84兆瓦，年均发电量约2.6亿千瓦时，每年可减少二氧化碳排放约24万吨，为当地创造逾百个就业岗位。多博伊医院床位数达400多个，医疗功能更健全，科室布局更完善，有效缓解该市及周边民众的就医难问题。中波务实合作给波黑人民带来实实在在的好处，得到波黑民众普遍好评。

　　20世纪70年代，电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》曾风靡中国，成为联结两国人民友好情谊的共同记忆。中波高等院校、学术团体、民间组织交流往来日益频繁，2024年中国赴波黑游客总计约7.5万人，同比增长145%。天津市与萨拉热窝市结为友好城市，互赠“联谊亭”和“饮水亭”。“汉语热”在波黑方兴未艾，以巴尼亚卢卡大学、东萨拉热窝大学汉学系学生为代表的波黑青年赴华留学热情高涨。

　　今年的中国全国两会，让世界感受到中国高质量发展的充沛动力，赞叹中国全过程人民民主的勃勃生机，看到中国高水平对外开放的广阔机遇。中波同为发展中国家和全球南方国家，都在探索符合自身国情的现代化道路，积极对接彼此发展战略。两国在现代化之路上加强团结合作，不仅有利于实现共同进步，也是全球发展力量的增强，是世界多极化进程的重要动力。

　　站在新起点，中方愿同波方一道，赓续传统友谊，深化互利合作，引领中波关系再上新台阶，更好造福两国人民。

　　（作者为中国驻波黑大使）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月04日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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