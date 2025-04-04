据新华社华盛顿4月3日电 （记者熊茂伶）美方4月2日宣布对所有贸易伙伴征收所谓“对等关税”。美国媒体和经济学家认为，当天宣布的关税措施超出外界预期，将带来严重后果。

美国经济与政策研究中心高级经济学家迪恩·贝克对新华社记者表示，这是美国近年来最大规模的一次加征关税，将对美国经济增长造成巨大打击，并导致更高的通货膨胀。美国可能面临贸易伙伴的严厉报复，“对等关税”将拖累全球经济增长。

贝克告诉记者，他预计企业很大程度上将暂缓投资计划，以观望关税政策是否持续。这意味着未来几年经济增长将放缓，关税冲击还可能引发经济衰退。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员、前财政部官员加里·赫夫鲍尔对新华社记者表示，“对等关税”将使美国通胀率上升1.5个百分点。他表示，“对等关税”做法极端，执行后美国“难逃”经济衰退，而全球经济增长将放缓至少1个百分点。

《 人民日报 》（ 2025年04月04日 03 版）

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