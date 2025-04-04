打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

经济学家：“对等关税”将对美国经济增长造成巨大打击

2025年04月04日05:47 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社华盛顿4月3日电  （记者熊茂伶）美方4月2日宣布对所有贸易伙伴征收所谓“对等关税”。美国媒体和经济学家认为，当天宣布的关税措施超出外界预期，将带来严重后果。

　　美国经济与政策研究中心高级经济学家迪恩·贝克对新华社记者表示，这是美国近年来最大规模的一次加征关税，将对美国经济增长造成巨大打击，并导致更高的通货膨胀。美国可能面临贸易伙伴的严厉报复，“对等关税”将拖累全球经济增长。

　　贝克告诉记者，他预计企业很大程度上将暂缓投资计划，以观望关税政策是否持续。这意味着未来几年经济增长将放缓，关税冲击还可能引发经济衰退。

　　美国彼得森国际经济研究所高级研究员、前财政部官员加里·赫夫鲍尔对新华社记者表示，“对等关税”将使美国通胀率上升1.5个百分点。他表示，“对等关税”做法极端，执行后美国“难逃”经济衰退，而全球经济增长将放缓至少1个百分点。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月04日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部