新华社北京4月3日电 （记者谢希瑶、王雨萧）商务部新闻发言人何亚东3日表示，中方坚决反对美方基于所谓232调查采取有关关税措施。232关税措施早已被世贸组织争端解决机制裁定违反多边贸易规则。而此次美方基于6年前所谓汽车232调查报告采取关税措施，再次以国家安全之名行贸易保护之实，很多贸易伙伴都对此表示强烈不满。

在商务部当天举行的例行新闻发布会上，有记者问，美国于4月2日起对所有进口汽车征收25%的关税。请问商务部对此有何回应？如何评估此举对相关行业的影响？何亚东作出上述回应。

何亚东说，全球汽车产业高度依赖跨国产供链，美方措施人为割裂美国与其他地区的产供链关系，既无助于所谓的国家安全，也帮助不了美国内产业，只会凸显美方措施的单边主义、保护主义和霸凌主义底色。

谈及中美经贸团队是否有举行面对面会谈的计划，何亚东表示，中美两国经贸部门一直保持沟通。中方愿与美方就两国经贸领域重要问题进行交流，通过平等对话磋商解决各自关切。

《 人民日报 》（ 2025年04月04日 03 版）

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