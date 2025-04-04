商务部回应美所谓“对等关税”——

据新华社北京4月3日电 商务部新闻发言人3日表示，中方注意到，美东时间4月2日，美方宣布对所有贸易伙伴征收“对等关税”。中方对此坚决反对，并将坚决采取反制措施维护自身权益。

发言人说，美方声称自己在国际贸易中吃了亏，以所谓“对等”为由提高对所有贸易伙伴的关税，这种做法罔顾多年来多边贸易谈判达成的利益平衡结果，也无视美方长期从国际贸易中大量获利的事实。美方在主观、单方面评估基础上，得出所谓“对等关税”，不符合国际贸易规则，严重损害相关方的正当合法权益，是典型的单边霸凌做法。对此，很多贸易伙伴已经表达强烈不满和明确反对。

发言人表示，历史证明，提高关税解决不了美国自身问题，既损害美国自身利益，也危及全球经济发展和产供链稳定。贸易战没有赢家，保护主义没有出路。中方敦促美方立即取消单边关税措施，与贸易伙伴通过平等对话妥善解决分歧。

《 人民日报 》（ 2025年04月04日 03 版）

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