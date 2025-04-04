布拉西尔·阿科斯塔·培尼亚

墨西哥是北美产业链供应链的关键环节之一，在汽车、钢铁、铝、食品等多个行业对美国市场具有重要影响。墨西哥出口的商品绝大部分销往美国。2020年7月，美墨加协定正式生效。如今，美国计划单方面对墨西哥加征关税，这明显违反美墨加协定框架下的贸易规则，对全球产业链供应链的稳定造成负面影响。

美国对墨西哥加征关税，相关产业的贸易流动将受到严重冲击，不仅影响墨西哥的出口，也将对美国经济和民众的日常消费带来一系列负面影响。受冲击最明显的是汽车行业。关税提高将导致美国汽车制造商生产成本增加，最终推高消费者购车成本。其次，墨西哥向美国出口大量钢材和铝材，这些原材料广泛应用于汽车制造、建筑、航空航天和基础设施建设。加征关税将导致美国相关行业生产成本大幅上升。此外，食品价格的推高将使美国民众日常生活成本上升。由此可见，加征关税伤害的不仅是墨西哥，也将伤害美国企业和消费者。

经济合作与发展组织发布的数据显示，美国的关税政策将会导致墨西哥经济增速放缓。为应对美国加征关税带来的负面影响，墨西哥必须加强本国市场建设，并提升农业、制造业领域的自主生产能力，以减少对美国的依赖。美国单方面加征关税，也凸显了墨西哥推进贸易多元化的紧迫性。面对美国的不确定性，墨西哥应积极拓展与其他拉美国家、中国、俄罗斯等国家和地区的贸易合作，降低对单一市场的依赖，增强经济韧性。

保护主义本质上是一种短视的经济政策。无论美国采取何种保护主义措施，都无法逆转经济全球化和世界多极化的历史大势。美国希望通过关税壁垒保护本国产业，但实际上，关税壁垒不仅会推高本国市场商品价格，加剧通货膨胀，还会削弱本国企业的国际竞争力，并使全球产业链供应链面临冲击。“让美国再次伟大”无法建立在保护主义的基础上。

在经济全球化深入发展的今天，任何国家都无法孤立发展，封闭和对抗只会导致经济衰退和产业萎缩。面对美国的单边关税政策，发展中国家不能单打独斗，而应加强合作，共同寻找新的市场和发展机遇。

在人工智能等科技变革快速推进的时代，各国只有加强合作才能共同应对挑战，实现经济可持续发展。各国应加强区域经济整合，通过技术合作、市场互通和产业联动，最大程度地推动区域和全球经济繁荣。中国通过开放合作、共享发展推动全球进步，这一点从DeepSeek等开源人工智能应用的推出便可见一斑。墨西哥在人工智能和高科技产业的发展上仍需加快步伐。墨西哥必须认识到，与中国深化合作是推动自身科技进步、提升产业竞争力的有效路径。

国际社会必须旗帜鲜明反对单边主义。这不仅关乎国家利益，更关乎全球公平与正义。世界不能再接受“漏斗式贸易规则”，即宽松的一端永远属于美国，狭窄的一端却强加给其他国家。墨西哥及其他发展中国家应加强团结合作，共同推动建立公平、公正、可持续的全球经济秩序。

（作者为墨西哥前联邦众议员）

《 人民日报 》（ 2025年04月04日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)