新华社吉隆坡4月3日电（记者王嘉伟 毛鹏飞）马来西亚多家行业协会3日发表声明，认为美国最新关税政策或将严重冲击马来西亚制造业等主要行业，敦促企业开拓多元市场规避风险。

马来西亚厂商联合总会总会长苏添来在声明中表示，手套、塑料、电气和电子产品及工业机械等关键行业将受到严重影响，可能面临出口下滑、就业压力加剧及供应链中断等风险。包括供应商、物流提供商及下游服务业等在内的产业链供应链上下游，也可能因关税引发的采购和生产决策变化而受到不利影响。

马来西亚中华总商会总会长吴逸平表示，美最新关税“不合理且不必要”，此举可能加剧马来西亚与美国贸易紧张关系，损害双方企业利益，建议马来西亚企业保持灵活性、提前规划并管理成本，积极开拓多元化市场。

作为美国医疗级手套重要供应方，马来西亚橡胶手套制造商协会当天也表达对美最新关税政策的担忧。

马来西亚研究机构肯纳格研究公司当天发布报告指出，欧盟、加拿大等美国主要贸易伙伴已表态可能采取报复性措施。未来，全球贸易紧张局势或将进一步加剧，扰乱全球供应链稳定，并将对马来西亚等外向型经济体构成严重压力。

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