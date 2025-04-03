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外交部：报告表明美国及其个别盟友是亚冬会期间对中国网络攻击主要来源

2025年04月03日17:54 | 来源：新华网
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新华社北京4月3日电（记者刘杨、朱超）外交部发言人郭嘉昆3日表示，报告表明，哈尔滨亚冬会期间，美国及其个别盟友是对中国发起网络攻击的主要来源。中方敦促美方多反躬自省，少污蔑抹黑。

当日例行记者会上，有记者问：3日，中国国家计算机病毒应急处理中心、计算机病毒防治技术国家工程实验室发布《“2025年哈尔滨第九届亚冬会”赛事信息系统及黑龙江省内关键信息基础设施遭境外网络攻击情况监测分析报告》，披露了在第九届亚冬会期间来自美国等对赛事信息系统和黑龙江省关键信息基础设施开展的网络攻击，并且高度怀疑这些攻击背后有美国政府支持。中方对此有何评论？

“我们注意到这份报告，对报告曝光的恶意网络活动表示严重关切。”郭嘉昆说，报告再次表明，在全球范围内，中国是网络攻击的主要受害国之一。此次亚冬会期间，美国及其个别盟友是对中国发起网络攻击的主要来源。

郭嘉昆表示，中方敦促美方采取负责任的态度，多反躬自省，少污蔑抹黑。中方将继续采取必要措施保护自身的网络安全。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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