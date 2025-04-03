新华社北京4月3日电（记者朱超、刘杨）针对日方称“密切关注”中国人民解放军东部战区位台岛周边开展联合演训，并通过外交渠道向中方表达关切，外交部发言人郭嘉昆3日表示，日方有关言行公然违背一个中国原则，中方敦促日方立即停止干涉中国内政。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，日本内阁官房长官林芳正1日在记者会上就中国人民解放军东部战区位台岛周边开展联合演训表示，日本政府对相关动向抱有重大关切，正密切关注。日方已通过外交渠道向中方表达了关切。请问中方对此有何评论？

“日方有关言行公然违背一个中国原则，中方表示强烈不满和坚决反对，已向日方严正交涉。”郭嘉昆说，中方有关联合演训是对“台独”分裂势力的严重警告和有力遏制，是捍卫国家主权、维护国家统一的正当必要行动，日方无权说三道四，更不得插手干涉。

他说，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题是中国核心利益中的核心，事关中日关系政治基础和两国间基本信义。日本曾对台湾殖民统治长达半个世纪，犯下罄竹难书的罪行，对中国人民负有严重历史罪责，尤应谨言慎行。

“今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，我们敦促日方深刻反省历史，切实恪守中日四个政治文件原则和在台湾问题上所作郑重承诺，立即停止干涉中国内政，以实际行动恪守一个中国原则。”郭嘉昆说。

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