4月3日，中国商务部新闻发言人就美方宣布对等关税发表谈话指出，美东时间4月2日，美方宣布对所有贸易伙伴征收“对等关税”。中方对此坚决反对，并将坚决采取反制措施维护自身权益。

发言人表示，美方声称自己在国际贸易中吃了亏，以所谓“对等”为由提高对所有贸易伙伴的关税，这种做法罔顾多年来多边贸易谈判达成的利益平衡结果，也无视美方长期从国际贸易中大量获利的事实。美方在主观、单方面评估基础上，得出所谓“对等关税”，不符合国际贸易规则，严重损害相关方的正当合法权益，是典型的单边霸凌做法。对此，很多贸易伙伴已经表达强烈不满和明确反对。发言人强调，历史证明，提高关税解决不了美国自身问题，既损害美国自身利益，也危及全球经济发展和产供链稳定。贸易战没有赢家，保护主义没有出路。中方敦促美方立即取消单边关税措施，与贸易伙伴通过平等对话妥善解决分歧。国际社会对美国加税持何种立场，将采取怎样的反制措施？请看4月3日《人民日报》第 17 版头条刊登的“国际视点”文章，原题为“美国加征关税 全球一片反对”，重要观点摘要如下：

多国政商界人士表示，美国加征关税的贸易保护主义措施不断加码，将严重破坏自由贸易秩序和全球产业链供应链稳定，加剧世界经济不确定性。

美国耶鲁大学预算实验室预测，如果其他国家不采取报复措施，美国个人消费支出（PCE）短期将上涨1.7%，2025年实际国内生产总值（GDP）增长率将下降0.6个百分点；如果其他国家采取报复措施，美国个人消费支出涨幅将扩大至2.1%，实际GDP增长率将下降1个百分点。

加拿大总理马克·卡尼认为，美国加征汽车关税是对加拿大和加拿大工人的“直接攻击”，两国关系“正在破裂”。

德国总理朔尔茨近日公开批评美国加征关税破坏全球自由贸易秩序。朔尔茨表示，美方不断加征关税将加剧全球不确定性，这对绝大多数企业而言“绝非好兆头”。

日本首相石破茂在参议院答辩时表示，美国对进口汽车加征关税“对日本经济影响极大”。

墨西哥汽车经销商协会执行主席吉列尔莫·罗萨莱斯对媒体表示，美国的汽车关税严重违反美墨加协定，长期来看不仅不会为美国带来经济效益，而且将影响美国民众生活。

欧洲央行行长拉加德2日表示，当前美国政策缺乏“可预测性”，美国加征关税对全球经济来说不是好事。“我从未像这几周那样频繁提到‘不确定性’这个词。”

欧盟委员会主席冯德莱恩发表声明，称美国决定对进口汽车加征关税令她“深感遗憾”、“关税对企业不利，对消费者更不利”。

欧洲汽车供应商协会发表声明表示，“美国加征汽车关税是错误的，将伤害包括美国人在内的每一个人。”

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃3月31日接受媒体采访时说，“美国政府关税政策的不确定性给全球经济活动带来风险，可能拖累全球经济增长。”

(责编：赵光霞、卫嘉)