人民网开罗4月3日电 （记者沈小晓）亚的斯亚贝巴消息：当地时间4月2日下午3时，一场别开生面的“春天的气息”中文歌会在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学孔子学院举行。现场洋溢着春日的活力与欢乐，众多埃塞俄比亚学子齐聚一堂，用歌声拥抱春天，感受中文歌曲的独特魅力，推动中埃文化交流迈向新高度。

歌会现场，来自亚的斯亚贝巴大学的学生们纷纷登台，带来风格各异的中文歌曲表演。有的学生选择经典民歌，凭借悠扬的旋律和质朴的情感，让现场观众领略到中国传统音乐的韵味；有的演唱现代流行中文曲目，活力四射的节奏和富有感染力的舞台表现，引发台下阵阵欢呼与掌声。

参赛学生们纷纷表示，中文歌曲的歌词像一把打开中国文化大门的钥匙，帮助大家深入了解中国文化。此次歌会为埃塞学子提供了展示才华的舞台，激发他们对中文和中国文化的热爱，增进两国的相互理解与友谊。

亚的斯亚贝巴大学孔子学院由天津职业技术师范大学与亚的斯亚贝巴大学共同建设，自2014年揭牌成立以来，始终致力于传播中文和中国文化，举办丰富多彩的文化活动，为埃塞俄比亚社会培养众多中文人才，在促进中埃人文交流与合作方面发挥重要作用。本次“春天的气息”中文歌会，是孔子学院推动文化交流的又一实践。

图为“春天的气息”中文歌会现场。亚的斯亚贝巴大学孔子学院供图

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