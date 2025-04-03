新华社德国汉诺威4月3日电 专访：中国是制造中心更是创新引擎——访博世集团董事会主席斯特凡·哈通

新华社记者李函林 邰思聪

“今天的中国，不仅是制造中心，更是全球创新引擎。” 德国博世集团董事会主席斯特凡·哈通日前在汉诺威工业博览会上接受新华社记者专访时说，在全球产业变革浪潮中，中国正以前所未有的速度推动智能制造、数字化转型和绿色技术创新，这不仅将重塑本土产业格局，也为全球工业变革提供新动力。

3月31日，德国博世集团董事会主席斯特凡·哈通在德国汉诺威工业博览会上接受新华社记者专访。新华社记者 邰思聪 摄

在哈通看来，中国在新能源汽车、自动驾驶、工业智能化等领域展现出强劲发展势头。“我们看到中国企业在技术创新方面不断突破，产业升级速度超出预期。对于像博世这样的企业而言，中国市场不只是销售增长点，更是技术研发和产业变革的重要驱动源。”

2024年，博世在华销售额达到1428亿元人民币，同时不断加大在华投资力度。哈通介绍，2024年，博世在苏州建成新能源汽车核心零部件及自动驾驶研发制造基地，其合资公司联合汽车电子有限公司在太仓投产三期工厂，博世还在南昌与本土企业合作建设商用车电驱动系统生产基地。

通过这些关键布局，博世不仅加快了在中国市场的技术落地，也进一步与本土产业链融合。“我们始终坚信，本地化创新是保持市场竞争力的关键。”哈通表示，博世已与中国整车制造商建立紧密合作关系，提供从智能驾驶、电气化动力总成到车载中央计算机等全方位解决方案。许多前沿技术都是在中国市场率先开发并落地应用。这些经验不仅助力博世在中国发展，也帮助博世更快响应全球市场需求。

在本届汉诺威工业博览会上，博世重点展示了氢能技术。哈通表示，中国在这一领域潜力巨大，不仅是氢能技术的重要应用市场，更是关键研发和生产中心。

当前，全球贸易不确定性加剧，给制造业带来新的挑战。哈通表示，博世始终支持自由公平贸易，过多的贸易壁垒不仅会增加企业运营成本，还可能阻碍全球创新合作。“如果各国之间不断加征关税，全球供应链将变得更加复杂，这可能会给整个行业的长期发展带来负面影响。”

面对不断变化的贸易环境，博世在全球主要市场建立了完整的生产和研发体系，以确保供应链稳定和市场适应能力。哈通强调，全球协作对技术进步至关重要。“在一些关键技术领域，不同市场之间的合作可以加速创新应用落地。如果全球市场被过度割裂，可能会影响技术推广速度，并延缓全球产业升级步伐。”

展望未来，哈通认为，技术创新的最大推动力来自全球合作，而非单一市场的封闭发展。中国在推动科技创新、产业升级和优化营商环境方面所付出的努力，为全球企业带来更多机遇。“我们期待与更多中国本土企业深化合作，共同推动智能制造、新能源汽车和数字化产业的发展。”

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