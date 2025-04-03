新华社北京4月3日电 近期，我国家安全机关侦破一起菲律宾间谍案件，依法拘捕三名涉嫌在我境内从事间谍活动的菲律宾籍人员。

菲律宾籍在华人员大卫·斯皮内斯（David Servaez）多次前往我军事设施周边活动，形迹可疑。国家安全机关迅速组织侦查，发现大卫系在一名为“赫雷拉（Herrera）”的菲律宾“上线”远程指挥下，在我境内开展间谍窃密活动。进一步侦查发现，“赫雷拉”同时指挥另两名菲律宾籍在华人员阿尔伯特·恩丹西亚（Albert Endencia）和娜塔莉·普利萨多（Nathalie Plizardo）搜集涉我敏感信息。国家安全机关经过缜密侦查，在获取证据后，对三名间谍嫌疑人员依法实施抓捕。

审查调查掌握，菲律宾间谍机关长期关注、重点搜集我军事部署情况。2021年以来，菲律宾军事情报机关制内间谍里奇·赫雷拉（Richie Herrera）先后招募大卫、阿尔伯特、娜塔莉为行动特工，进行间谍培训后派遣来华执行秘密情报任务。目前该案正在进一步调查审理中。

国家安全机关提醒：在华工作、生活的外国公民，切勿在境外机构、组织或个人指使下从事间谍活动。

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