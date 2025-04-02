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专访丨美关税政策将推高欧洲企业和消费者成本——访马耳他经济学家法布里

2025年04月02日09:49 | 来源：新华网
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　　新华社瓦莱塔4月2日电　专访｜美关税政策将推高欧洲企业和消费者成本——访马耳他经济学家法布里

　　新华社记者陈文仙

　　马耳他经济学家让·保罗·法布里日前接受新华社记者专访时表示，美国政府推出的关税政策将显著推高欧洲企业和消费者成本。作为一个高度依赖国际贸易的小型开放经济体，马耳他可能会遭受供应链中断、外资波动和旅游业萎缩等多重冲击。

　　美国总统特朗普日前表示，将自4月2日起征收“对等关税”。欧盟多国表示，将对美国关税措施“采取回应措施”。

　　法布里说，关税增加的成本最终都会转嫁给消费者。以马耳他为例，其经济体量小，高度依赖国际贸易和全球供应链，对国际贸易政策变动极为敏感，“最直接的影响可能是将面临供应链中断”。

　　他进一步分析说，马耳他的制造业、制药业等高附加值产业高度依赖全球供应链获取原材料和零部件。关税上涨将推高生产成本，压缩本土企业利润，进而削弱其国际竞争力。如果欧洲企业普遍面临成本上升，进口商品价格可能全面上涨，进一步推高通胀压力，抑制消费需求与企业活力。

　　法布里认为，关税争端将加剧全球经济不确定性，增加金融市场波动性，并使供应链更加脆弱。企业将因此更加谨慎对待扩张和投资，这对依赖外资驱动的马耳他经济构成风险。“如果企业认为欧盟市场风险上升，外资流入可能会受到抑制。”

　　此外，马耳他金融服务业与欧洲及国际市场深度联系，法布里指出，投资信心受挫可能对该国资金流动和经济增长带来连锁负面反应。

　　法布里还警告，若欧盟在关税压力下被迫减少对美出口，欧洲经济活动将放缓，商品和服务需求下降，投资将会转移，旅游业也将收缩。“旅游业是马耳他经济重要支柱，如果欧美贸易争端升级，将削弱欧洲消费者信心和可支配收入，导致旅游支出减少。”

　　欧洲央行近日发布最新经济预测数据显示，2025年欧元区经济增速预计为0.9%，低于此前的1.1%，原因在于出口下降和投资持续疲软，以及贸易政策的高度不确定性。

　　“马耳他虽然并非身处欧美贸易争端的漩涡中心，但其经济与欧洲市场依存度极高，并与全球贸易环境密切联动，因此难以避免关税争端带来的冲击。”法布里说。

(责编：刘洁妍、张悦)

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