人民网巴黎4月1日电 （记者于超凡）当地时间3月30日至31日，由法国政府和Oceano Azul基金会主办的“拯救海洋”（SOS Ocean）会议在巴黎召开。法国总统马克龙在峰会闭幕式上表示，全球海洋正面临前所未有的生态危机，国际社会应在2025年联合国海洋大会前制定切实可行的全球海洋行动计划，以加强海洋治理，遏制污染趋势，推动可持续蓝色经济发展。

“拯救海洋”会议是为将于今年6月在法国尼斯举行的第三届联合国海洋大会进行预热的重要平台，吸引了来自全球90多位政界、商界、学术界代表，围绕海洋科学、保护与治理展开深入讨论。会议期间，多位海洋专家、政策制定者联合发布题为《致那些将为海洋做出决策与行动的人》的行动宣言。

宣言强调，联合国海洋大会将是国际社会迄今最关键的一次海洋集体行动时刻，呼吁各国在海洋政策中做出五项关键承诺：一是建立基于法治、安全、和平与综合治理的国际海洋框架，推动《公海条约》为全球公海治理奠定基础。二是应对各种形式的污染及气候变化影响，大幅减少一次性塑料制品生产；推动国际海事组织在2025年4月会议上启动海运脱碳进程。三是加强海洋生态系统保护与修复，确保2030年前全球海洋保护面积达到30%；2030年前全面禁止在海洋保护区内进行底拖网等破坏性捕捞活动。四是加强海洋教育和公众参与，鼓励年轻一代参与海洋保护。五是筹建“蓝色未来联盟”，推动可持续海洋治理全球进程。

马克龙在讲话中表示，法国将全力支持推动上述倡议落实。面对日益紧迫的海洋危机，国际社会应本着团结协作、共同行动的精神，制定实际、务实、可执行的行动议程。“正如海上遇险时他人发出‘SOS’信号，水手们必定会调整航向予以援助。如今，面对海洋发出的‘求救’，各国也应迅速回应，”马克龙说。

第三届联合国海洋大会将于2025年6月9日至13日在法国尼斯举行，主题为“加快行动，动员所有行动者保护和可持续利用海洋”。大会将努力支持可持续发展目标 14（SDG14）的实施，并制定一项雄心勃勃的《尼斯海洋行动计划》。

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