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经合组织发布科研投入数据 中美差距进一步缩小

2025年04月02日09:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎4月1日电 （记者于超凡）当地时间3月31日，经济合作与发展组织（OECD）发布最新《主要科技指标数据库》报告指出，2023年，经合组织成员国的研究与发展支出在扣除通货膨胀后增长2.4%，较2022年3.6%的增长幅度明显放缓。

从执行部门看，企业仍是主要驱动力。企业部门的研发支出增长了2.7%，在经合国家的国内研发总支出中占比升至74%，而2010年这一比例为66%。政府部门的研发支出增长2.5%，高等教育部门的增长相对温和，仅为1.7%。从预算用途来看，2023年用于健康以及除高校通用资金以外的基础研究支出出现下降，与此同时，能源与环境领域和国防投入分别增长了29.1%和16.1%。

经合组织成员国整体研发强度稳定。2023年，经合国家的研发强度——即研发支出占国内生产总值的比例——维持在2.7%。其中，以色列和韩国继续领跑，分别为6.3%和5.0%。欧盟地区的整体研发增长受主要成员国拖累，欧盟27国平均增长率为2.1%，然而德国仅增长0.8%，法国甚至下降0.5%。相较之下，西班牙和波兰均实现超过8%的增长。

中国研究与发展投入增长迅猛，与美国差距进一步缩小。报告显示，中国在2023年的研发支出同比增长8.7%，显著领先于经合组织（2.4%）、美国（1.7%）及欧盟（1.6%）水平。按购买力平价计算，中国的研发总支出从10年前占美国比重的72%迅速增长至96%，已经与美国水平相当。

中美在科研投入上存在结构性差异。数据显示，美国依然在企业和高校领域保持领先地位，但中国企业研发支出已达到美国的95%，高等教育领域研发开支也达到74%。值得一提的是，在政府部门，中国的研发支出已是美国的1.6倍。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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