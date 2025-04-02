人民网斯德哥尔摩4月1日电 （记者殷淼）4月1日，中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激与瑞典外交部国务秘书言禾康共同主持召开中国—瑞典经贸联委会第21次会议。中国驻瑞典大使馆临时代办万德刚、使馆负责经济和商务事务的参赞康文，瑞典驻华大使欧思诚出席。

中国—瑞典经贸联委会第21次会议在斯德哥尔摩召开。中国驻瑞典大使馆供图

凌激表示，今年是中瑞建交75周年、中欧建交50周年，中瑞和中欧经贸关系将翻开新的篇章。近日，习近平主席会见国际工商界代表时，明确指出中国推进改革开放坚定不移，开放的大门只会越开越大，利用外资的政策没有变也不会变。希望双方秉持相互尊重、平等互利的建交初心，为企业创造公平、透明、非歧视的经贸环境，加强科技创新领域合作，深挖绿色转型、人工智能、信息技术等合作潜力，为中瑞经贸合作赋能。

言禾康表示，瑞典政府高度重视对华经贸合作，愿扩大瑞农食产品对华出口，支持瑞企加大对华投资，推动两国企业在绿色转型、数字经济等领域取得更多合作成果。双方一致认为，贸易战没有赢家，加征关税违背世贸组织规则。中瑞将坚持自由贸易和经济全球化，共同维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，旗帜鲜明地反对单边主义和保护主义。瑞方期待欧中双方通过对话磋商，妥善解决包括电动汽车案在内的经贸摩擦。

会后，双方共同发布了《关于成立中瑞（典）绿色转型投资工作组的联合声明》。

会议期间，凌激拜会了瑞典对外援助和外贸大臣杜萨。

(责编：苏缨翔、杨牧)