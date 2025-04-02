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新会谈、新协议、新民调……俄乌局势最新动态

2025年04月02日08:30 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月2日电　俄罗斯外交部长拉夫罗夫1日说，俄罗斯和美国正在准备新一轮会谈，以消除双边关系中的“刺激因素”并实现接触正常化。

　　同一天，乌克兰外长瑟比加说，乌克兰已与美国就新矿产协议开始磋商，乌方致力于达成一份双方均能接受的协议。

　　消除“刺激因素”

　　据俄罗斯媒体报道，拉夫罗夫当天向媒体表示，经两国领导人同意，俄美双方正在就消除干扰两国使馆工作的“刺激因素”开展工作。

　　1月14日，在俄罗斯首都莫斯科，俄外长拉夫罗夫出席年度记者会。新华社发（亚历山大摄）

　　拉夫罗夫表示，继俄美2月在土耳其伊斯坦布尔举行首轮会谈后，目前双方正在筹备第二轮会谈，在通过电话和视频会议进行接触，目前看到一些进展。

　　俄罗斯和美国代表团2月27日在伊斯坦布尔完成了就双边关系举行的首轮会谈。据悉，双方在会谈中讨论了使馆运作问题，涉及人员配置、签证等。

　　3月18日，俄总统普京同美国总统特朗普通电话，就解决乌克兰危机、俄美关系正常化等一系列问题展开讨论。特朗普3月30日接受美国媒体采访时表示，他对普京“非常生气”，如果因俄罗斯的原因导致俄乌不能达成停火协议，美国可能对俄罗斯石油买家征收次级关税。

　　俄罗斯副外长里亚布科夫在俄《国际事务》杂志1日刊登的访谈中说，美国解决乌克兰危机的方案并未消除俄方关注的引发危机的根源，而解决与乌克兰危机根源相关的问题是俄方主要诉求。俄方目前没有看到美方向乌方发出结束战争的信号。

　　俄罗斯副外长里亚布科夫说，俄方非常重视美国就解决乌克兰危机提出的方案，但不能“照单全收”，俄方有优先事项和方法。

　　协议要“均可接受”

　　乌克兰外长瑟比加1日在基辅举行的新闻发布会上说，乌克兰已与美国就新矿产协议开始磋商，新协议规定“大型美国企业”进一步加强在乌存在的同时，还应有助于乌基础设施的安全。乌方将与美方合作，努力达成一份双方均可接受的协议。

　　这是3月11日在沙特阿拉伯吉达拍摄的美国和乌克兰代表团会谈现场。新华社记者王东震摄

　　据乌克兰国际文传电讯社报道，瑟比加说，乌方愿意签署此前的乌美矿产协议，但美方提议进行修改。3月28日，美方交给乌方修改后的矿产协议方案。双方目前讨论的是这份新协议。

　　据美国媒体报道，特朗普3月30日在总统专机“空军一号”上对记者称，美乌就稀土问题达成协议，现在乌克兰总统泽连斯基想重新谈判协议，想让乌克兰成为北约成员国。特朗普威胁称，如果泽连斯基拒绝美乌矿产协议，“将有大麻烦”。

　　2月28日，泽连斯基到访美国白宫并同特朗普会面，双方发生激烈争吵，未签署美乌矿产协议。之后，美乌代表多次在沙特阿拉伯会谈。泽连斯基3月28日说，乌方已收到新的乌美矿产协议方案，与上一版“完全不同”。

　　民众认为特朗普“对乌不利”

　　乌克兰基辅国际社会学研究所1日发布一项民意调查结果显示，乌民众对特朗普的看法发生改变，73%受访者认为特朗普当选美国总统对乌克兰不利。

　　基辅国际社会学研究所于3月12日至22日对乌克兰18岁以上民众进行抽样调查，共有1326人参加。结果显示，过去3个月，认为特朗普当选美国总统对乌克兰有利的乌民众比例从54%下降到19%，认为特朗普上台对乌克兰不利的民众比例从21%上升到73%。

　　2月28日，美国总统特朗普在华盛顿白宫迎接乌克兰总统泽连斯基（右）。新华社记者胡友松摄

　　民调结果还显示，67%的乌民众认为美国已经厌倦乌克兰并施压乌方妥协，55%的乌民众认为在特朗普推动下乌克兰将获得“不公正的和平”。　

　　基辅国际社会学研究所执行董事安东·格鲁舍茨基说，美国外交政策的急剧变化对乌克兰等国家造成冲击，而美方在“言辞和行动”上的巨大变化让处于战火之中的乌民众感到“痛苦”。

　　无人机“夜袭首停”

　　据乌克兰空军1日发布的战报，3月31日晚至4月1日凌晨，俄军未对乌克兰发动无人机袭击。《乌克兰真理报》报道说，这是俄军今年首次未对乌克兰发动夜间无人机袭击。

　　乌克兰空军在社交媒体上发布的战报显示，俄军于3月31日21时从扎波罗热俄控区发射两枚Kh-59导弹，两枚导弹均被乌方拦截。战报未发布俄军无人机袭击数据。

　　乌克兰空军3月30日在社交媒体上发布的战报显示，乌空军3月共拦截俄军向乌境内发射的4043个空中目标，其中包括2328架攻击型无人机、805架侦察无人机、874架其他类型无人机。（记者：包诺敏、李东旭）

(责编：刘洁妍、张悦)

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