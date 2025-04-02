新华社墨西哥城4月1日电 题：美国功利主义下的移民悲歌

新华社记者谭慧婷

当地时间3月31日，美洲玻利瓦尔联盟在第25届政治委员会上发布宣言，坚决反对美国大规模驱逐移民。美国总统特朗普上任六周内，至少有2.7万人被驱逐出境，围绕移民遣返引发的司法纠纷在法院和政府间不断上演。

美国媒体报道，美国新政府上台以来，截至3月19日，已有258架次驱逐移民的航班从美国飞往世界各地，其中至少有31架飞机是军用飞机。

与这种强硬手段相比，美国过去的移民政策似乎“温和”得多。里根时期签署的《移民改革与控制法案》曾让约270万非法移民获得合法身份，小布什时期也推行过吸引外籍劳工的“客工计划”。

然而，“温和”表面底下同样隐藏着一副功利主义面孔。美国移民政策依据经济形势不时调整，劳动力短缺时就放宽限制，失业率上升时就收紧政策，导致大量移民长期处于身份不明的灰色地带。

据美官方数据，美国现有约1100万非法移民，其中超过700万来自拉美国家。他们在建筑、农业、服务等行业提供劳务，有税收贡献却难以获得相应社会福利，更因没有选举权而经常被当成社会问题的替罪羊，成为竞选中的政治牺牲品。

这个素以“美国梦”为豪的国家，却摆脱不了移民政策来回摇摆的困局：一面试图满足国内对廉价劳动力的刚性需求，一面又在迎合民粹主义的排外情绪。这种矛盾使移民问题沦为党争的筹码，给大批移民家庭带来人间悲剧。

关税大棒、遣返航班、战时法案、暴力执法……美国新政府针对移民的手段包括不提前通知的逮捕，使用手铐、脚镣等，被遣返移民遭受的非人待遇甚至连美国人自己都看不下去。“飞机上满是人。”哥伦比亚特区巡回上诉法院法官帕特里夏·米莉特说，“他们没有被告知任何程序。”

美国政府在移民问题上的反复横跳，既无法阻挡移民潮，也难以掩盖自身对这一困局的责任。终究，奉行功利主义的政府难以在道义与利益之间找到一套自洽的逻辑。

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