打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

专栏丨美国功利主义下的移民悲歌

2025年04月02日08:23 | 来源：新华网
小字号

　　新华社墨西哥城4月1日电 题：美国功利主义下的移民悲歌

　　新华社记者谭慧婷

　　当地时间3月31日，美洲玻利瓦尔联盟在第25届政治委员会上发布宣言，坚决反对美国大规模驱逐移民。美国总统特朗普上任六周内，至少有2.7万人被驱逐出境，围绕移民遣返引发的司法纠纷在法院和政府间不断上演。

　　美国媒体报道，美国新政府上台以来，截至3月19日，已有258架次驱逐移民的航班从美国飞往世界各地，其中至少有31架飞机是军用飞机。

　　与这种强硬手段相比，美国过去的移民政策似乎“温和”得多。里根时期签署的《移民改革与控制法案》曾让约270万非法移民获得合法身份，小布什时期也推行过吸引外籍劳工的“客工计划”。

　　然而，“温和”表面底下同样隐藏着一副功利主义面孔。美国移民政策依据经济形势不时调整，劳动力短缺时就放宽限制，失业率上升时就收紧政策，导致大量移民长期处于身份不明的灰色地带。

　　据美官方数据，美国现有约1100万非法移民，其中超过700万来自拉美国家。他们在建筑、农业、服务等行业提供劳务，有税收贡献却难以获得相应社会福利，更因没有选举权而经常被当成社会问题的替罪羊，成为竞选中的政治牺牲品。

　　这个素以“美国梦”为豪的国家，却摆脱不了移民政策来回摇摆的困局：一面试图满足国内对廉价劳动力的刚性需求，一面又在迎合民粹主义的排外情绪。这种矛盾使移民问题沦为党争的筹码，给大批移民家庭带来人间悲剧。

　　关税大棒、遣返航班、战时法案、暴力执法……美国新政府针对移民的手段包括不提前通知的逮捕，使用手铐、脚镣等，被遣返移民遭受的非人待遇甚至连美国人自己都看不下去。“飞机上满是人。”哥伦比亚特区巡回上诉法院法官帕特里夏·米莉特说，“他们没有被告知任何程序。”

　　美国政府在移民问题上的反复横跳，既无法阻挡移民潮，也难以掩盖自身对这一困局的责任。终究，奉行功利主义的政府难以在道义与利益之间找到一套自洽的逻辑。

(责编：刘洁妍、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部