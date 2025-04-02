新华社布鲁塞尔4月1日电（记者张兆卿）欧盟委员会主席冯德莱恩1日在法国斯特拉斯堡举行的欧洲议会全会上表示，欧盟有强有力的反制计划，必要时将反击美国关税政策。

4月1日，欧盟委员会主席冯德莱恩在法国斯特拉斯堡举行的欧洲议会全会上讲话。新华社发（欧盟供图）

冯德莱恩说，美国加征关税的做法是错误的，这场对抗并非由欧盟挑起。欧盟愿意与美方通过谈判达成解决方案。如有必要，欧盟将实施强有力的计划来反制美国，保护欧盟企业和民众利益。

“我们拥有保护我们民众和繁荣所需的一切……我们有力量谈判，有力量反击。”她说。

这是4月1日在法国斯特拉斯堡拍摄的欧洲议会全会现场。新华社发（欧盟供图）

美国总统特朗普日前签署公告，宣布对进口汽车加征25%关税，自4月3日起执行。此前，他已宣布对进口钢铁和铝产品征收25%关税，并计划自4月2日起征收“对等关税”。冯德莱恩表示，下一批受影响的行业将包括半导体、制药和木材。

她说，广泛加征关税只会让国际贸易状况变得更糟。“关税只会加剧通货膨胀，这与我们想要实现的目标恰恰相反。美国工厂将为欧洲生产的零部件支付更高的价格，这将导致就业岗位缩减。”

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